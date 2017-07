I 13-tiden kunne 110 Hordaland melde på Twitter at et dyr trengte assistanse på Fjell festning.

– Det er en hest som har gått seg fast i et hull. Eier ringte og ba om hjelp og sørger selv for å få veterinær ut for å berolige hesten, sier vaktkommandør Sigbjørn Villanger ved 110-sentralen.

Både Sotra brannvesen og veterinær var på stedet ikke lenge etter for å hjelpe å få ut hesten av hullet.

Følg Vestnytt på Facebook!