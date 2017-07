Sund kommune drøfter Sund vatn og avlaup

På tross av mange innlegg og spørsmål, har ingen tatt seg bryet med å svare i avisen. 20. juni drøftet kommunestyret selskapets årsregnskap og styrets årsmelding for 2016. Her ble en del av problemstillingene reist.

Styreformann og daglig leder var til stede for å svare på spørsmål. Det ble en selsom opplevelse.

Daglig leder sa at gebyrsatsene ikke ble økt i 2017, det samme står i styrets årsmelding. I regninger fra Sund Vatn og Avlaup og i kommunens gebyregulativ for 2017, koster vatn kr 15,37 og avlaup kr 16,75 per kubikkmeter. I 2016 var beløpene: vatn kroner 13,18 og avlaup kroner 14,38 per kubikkmeter.

Hvis ikke dette er en økning, må noen forklare meg det, jeg forstår det ikke! Daglig leder visste heller ikke at han hadde 30 millioner i banken - litt merkelig, eller?

Styreformannen bedyret at selskapets arbeid med veier og rasteplasser ble betalt av kommunen.

Hvor finner vi den inntekten i regnskapet? Hvis innkrevde gebyrer blir brukt til annet enn det de er innkrevd for, er det kryss-subsidiering - og det er forbudt. Driften skal være til selvkost og utbytte skal ikke utdeles.

Selskapets egenkapital har økt med mer enn 40 millioner de siste 15 årene. Dette er penger som vi i Sund har betalt inn - bør vi få noen år med gratis vann og avløp?

Det er fortsatt mange spørsmål og usikkerhet i denne saken. Noen bør komme på banen og gi oss noen forklaringer.

En offentliggjøring av selvkostregnskapet og selvkostfondet burde være en god start.

Per Andresen, Skogsvåg