Vedkjenningar frå ein pendlaramatør

Jamvel ein lokalavisjournalist går av og til ut døra om morgonen og legg kursen mot Flesland, for å ta morgonflyet til Oslo og ha arbeidsdagen der. I mitt tilfelle dreier det seg som regel om ei tillitsvaltsamling, og møtet er oftast gjort unna på ein dag. Me snakkar ikkje om mange dagane i året, men dei dagane hamnar eg i flokken av røynde pendlarar, dei som brukar morgonflyet til Oslo slik me andre brukar bilen.

Slike dagar likar eg å tenkja at eg er litt som dei. Eg skal i alle fall ikkje sjå ut som ein turist, men nokolunde som dei gjer. Det betyr ikkje skinnveske og dress, men at eg ser nokolunde ut og har ei pc-veske, ikkje ein plastpose til å ha maskin og dokument i. Eg skal i alle fall ikkje oppføra meg som ein turist, som fomlar i tryggleikskontrollen og lagar kø. Eg skal pakka enkelt og greitt, slik at eg kjapt får tinga mine opp i eit bagasjebrett eller to. Slik at eg kjapt er klar til å gå gjennom sjølve kontrollen når det er min tur. Og då skal det sjølvsagt ikkje pipa.

Men sjølvbiletet av ein effektiv reisande fekk seg ein alvorleg knekk

Her om dagen gjekk det gale på Gardermoen. Eg fekk ei tekstmelding, som eg burde svara på kjapt, på veg inn i tryggleikskontrollen. Dermed byrja eg å stressa litt og det vart rot med å få pc og andre ting opp på bandet. I stresset gløymde eg beltet, og dermed peip det då eg gjekk gjennom kontrollen. Det var ikkje noko stort problem, dama frå vaktselskapet var hyggeleg, og utan belte gjekk det greitt å gå gjennom att utan ulydar. Men sjølvbiletet av ein effektiv reisande fekk seg ein alvorleg knekk.

Nyleg hadde Bergens Tidende magasinsaka «En flypendlers bekjennelser», om dei som går på «fast track» i tryggleikskontrollen. Pendlarproffane, som får andenaud og rynkepanne av folk som ikkje har ting på stell og lagar kø. 1,8 millionar passasjerar tok flyet mellom Flesland og Gardemoen i fjor, den sjuande mest trafikkerte ruta i Europa. Meir enn halvparten er såkalla businessfolk, eller pendlarar om du vil. Det er berre å innsjå at eg ikkje er ein av dei.

Dei kan kodane på flyplassen og ombord i flyet. Midtgangen er for dei som vil jobba, vindussetet er for dei som vil sova. Eg greier sjeldan å sova ombord i fly, heller ikkje i bussar eller tog for den del. Likevel likar eg å sitja ved vindauga. Det er framleis fascinerande å sjå ut, så sant møtepapir er lest gjennom og eg har tid til å fundera på kva dal eller innsjø det er eg ser på veg inn mot Gardermoen. Eller om det er Hardangerfjorden eg ser der nede i mørkret, på veg ned til Flesland att på kvelden.

Eg hatar stresset med ikkje å vita om eg når flyet, for så å måtta springa som ein tulling til utgangen

Pendlarproffane er nærast sjukeleg opptekne av å bruka minst mogeleg tid på reisa og dra heimanfrå så seint som råd. Dei veit nøyaktig når drosjen må stå utanfor huset for at dei skal sitja i flysetet når leiaren for kabinpersonalet seier «boarding completed». Eg tek heller ein flybuss tidlegare enn den eg strengt teke må ta, berre for å vera sikker på å ha god tid på flyplassen. Det er ikkje fordi eg elskar flyplassar, men fordi eg hatar stresset med ikkje å vita om eg når flyet, for så å måtta springa som ein tulling til utgangen.

Så sjølv om eg prøver å vera ein effektiv reisande, vert eg nok gjennomskoda av proffane. Det er heilt greitt. Eg vil, for å seia det med ei høg dame frå Oslo, heller prøva å vera ein fin amatør.