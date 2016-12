Tolv ting du får til jul

Det er tid for noko av det mange synest er mest utfordrande mot slutten av året. Nei, det er ikkje å finna julegåver til dei du er glad i, sjølv om det ofte er vanskeleg nok, men å pønska ut kva du sjølv har bruk for. Når du skal motta gåver til ein samla verdi av kanskje fleire tusen kroner, er det korttenkt å sitja stille i båten i desember. Før du veit ordet av det, får du ei geit.

«Eg skal gleda meg til jul når eg er ferdig med presangane», stønna ein nær slektning av meg i telefonen her om dagen. «Det rir meg som ei mare, det er eit stress, eg kan ikkje fordra det!» I-landsproblem her, altså.

Mormora til mannen min, ei fryktinngytande kvinne frå Sandviken, hadde eit årvisst svar på spørsmålet om kva ho ønska seg til jul:

«En påsse med fred og ro!!» Slikt blir det fort såpe-gåve av.

Ei gåve skal vera personleg.

Eigentleg burde han fått ei geit

For nokre år sidan vart eg til slutt kontant avvist med «det var då jævlig til mas!» frå ein av stesønene mine då eg for fjerde gong ymta frampå om ikkje han kunne hosta opp eit gåveønske eller to. Det året fekk han eit gavekort på Sartor, stikk i strid med mine prinsipp. Ei gåve skal vera personleg. Eigentleg burde han fått ei geit.

Dei som kjenner meg, veit at eg er over gjennomsnittleg glad i å laga lister. Utan huskeliste, kokar hjernen fort over. I dag har eg laga ei liste til ettertanke:

Lista over ting du får

dersom du ikkje lagar ønskeliste

1. Såpe

2. Slips (dersom du er mann)

3. Ei bok med kloke visdomsord

4. Telyshaldar

5. Ei morsom hue med Mikke Mus-øyrer

6. Sokkar

7. Handdukar. Alle treng jo det.

8. Ein pyntegjenstand.

9. Tang til å klippa hol i beltet med (perfekt om du er jojo-slankar)

10. T-skjorte med teksten: «Feeling hot-hot-hot in Miami», sjølv om du aldri har vore i Miami. Gjett kor givaren var i sommar.

11. Badesalt. Det er ikkje så nøye at du ikkje har badekar, du kan sikkert gni deg inn med det i dusjen.

12. Ei geit

Viss du berre får geiter til jul utan at du sjølv har ønska deg geiter, blir du skuffa

Det finst mange gode organisasjonar som inviterer deg til å gi bort geiter, høner og andre dyr til veldedige føremål. Det er prisverdig og flott om du fører det opp på ønskelista di til jul. Men la oss berre vedgå det: Viss du berre får geiter til jul utan at du sjølv har ønska deg geiter, blir du skuffa. Men det må du for all del ikkje visa nokon på julekvelden. Har du droppa ønskelista før jul og får ei geit som skal brødfø ein heil familie i Aust-Kongo, har du ganske enkelt ikkje rett til å visa kor skuffa du er.

Eigentleg er det givaren av geita som sit igjen med store deler av gevinsten (bortsett frå familien i Aust-Kongo, naturleg nok), nemleg kjensla av å ha gjort ei god gjerning. Givaren er den som kjenner seg varm om hjartet i glede over å ha gjort opprør mot bruk-og-kast-mentaliteten, han er den som gler seg over at familien i Aust-Kongo får mat på bordet det neste året og som sjølv har bidrege til nettopp det, og som kan visa seg som den storsinna, omtenksame og reflekterte filantropen som han er.

For å unngå anstrengte situasjonar rundt juletreet, vil eg difor slå eit slag for ønskelista

Som mottakar av geita sit du der i finkleda dine, stappfull av julemat og kjempar med tankar om kor sjølvoppteken du er. «Tusen takk, det var fint gjort av deg», seier du med eit falskt smil. Samstundes synest du geitegivaren har valt ei lettvint løysing fordi han ikkje tok seg bryet med å finna ut kva du ønska deg, at han eigentleg sit der i den andre sofaen og ropar «Eg synest du skulle nytta anledninga til å vera litt snill, eg!» Inni seg, sjølvsagt.

For å unngå anstrengte situasjonar rundt juletreet, vil eg difor slå eit slag for ønskelista. Før gjerne opp ei geit. Får du ingen geiter til jul, kan du kjøpa nokon sjølv, eller bli fast givar til ein god organisasjon. Då kan du til og med gleda deg over å vera snill.