To lunkne pils, takk!

Smaken er som baken, heiter det. Han er delt i to. Minst.

Dei fleste av oss har ei meining om smak. Då eg var i Miami i fjor vår, såg eg særs mange døme på det eg meiner er utruleg dårleg smak. Eg fekk nok av synsinntrykk eg gjerne skulle vore forutan, for å seia det slik. Menn på pub, berre iført speedo, kvinner på restaurant, kledd i bikiniar som utfordra fysikken sine lover på det grovaste. At dei i tillegg var det mormora mi definerte som «godt i stand», gjorde slett ikkje saka betre.

Det er sjølvsagt noko med det du ikkje kan unngå å sjå. Eller høyra. Eg skulle gjerne sett at folk hadde på seg ei t-skjorte dei kunne grisa barbecue-sausen på, sjølv om dei er i «syden» når dei inntek måltidet. Eg likar ikkje at folk er skrålande og høglydte, og at dei skal dela grovisar, politisk syn eller dårlege kundeopplevingar med alt og alle. Men dette handlar først og fremst om respekt. Tåpelege meiningar og nakne overkroppar kan du ha for deg sjølv, tenkjer no eg.

Meiner restauranteigaren at det er greitt at gjestane meir eller mindre er nakne, så kan eg saktens finna meg ein annan plass å eta

Eg seier aldri noko til dei. Dei har lagt lista si ein annan plass enn eg har lagt mi, og meiner restauranteigaren at det er greitt at gjestane meir eller mindre er nakne, så kan eg saktens finna meg ein annan plass å eta. Eg likar ikkje å bli pådytta meiningar om kva eg burde lika og ikkje lika, og difor passar eg meg også vel for å bli oppfatta som ein prippen betrevitar. Men det hender at det held hardt.

Eg er ein godt vaksen mann, og drikkevanane mine er ikkje det dei var. Heldigvis. Tida med Koskenkorva og billig appelsinjuice er for lengst forbi, og godt er no det. I festleg lag kan eg kosa meg med ein kald pils, eit glas vin, eller ein whisky. Med is. At nokon likar han utan is, er heilt greitt for meg. Problemet er at eg på eitt tidspunkt fann ut at det ikkje er alle som er like tolerante som meg når det gjeld drikkekultur.

Eg glodde olmt på han, der han sat og nippa til ei pisselunka flaske med eitt eller anna mikrobrygga

Ein fyr eg kjenner, spurde meg ein gong om eg ikkje likte øl. Eg syntest det var eit utruleg tåpeleg spørsmål, all den tid eg faktisk sat der med ein pils i handa. Eg verdiga han ikkje eit svar, men det trengte eg heller ikkje. Dette var ein kar som fint kunne svara på sine eigne spørsmål. «Grunnen til at eg spør, er at folk som verkeleg likar smaken av øl, drikk han romtemperert, ikkje kald, slik du gjer». Eg glodde olmt på han, der han sat og nippa til ei pisselunka flaske med eitt eller anna mikrobrygga. Sikkert brygga med humle frå Galdhøpiggen og vatn frå Jotunheimen, og kun produsert i eit opplag på hundre flasker.

Som du nok forstår, har eg fått same leksa om whiskyen med is. Som heller ikkje skal drikkast av slike glas eg drikk han av, men av traktforma, løvtynne glas som kostar tusenlappen og som ikkje tåler ein oppvaskbørste. Eg har blitt nekta akevitt til pinnkjøtet, fordi eg ville ha han kald, ikkje julestovevarm. «Du kjenner ikkje kryddersmaken om du drikk han kald, og denne akevitten er for god til å øydast vekk på folk som ikkje set pris på han», var forklaringa eg fekk. Med eit smil, som slett ikkje tok vekk trangen eg hadde til å klabba til akevitteigaren.

Nei, det er ikkje alt som er like smakfullt, og eg er glad tida med cola og peanøtter i same glas er forbi. La no folk få eta og drikka det dei vil, slik dei vil. Du skal ikkje ha dårleg samvit om du et brunost med sardin på, slik slekta mi frå USA gjer når dei er på besøk i gamlelandet. Sjølv om eg blir småkvalm av å sjå på det.

Alt er greitt. Så lenge du har på deg ei t-skjorte. Og ei bukse som ikkje krev at du tek bikinilinja før du set deg til bords.