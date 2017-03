Sist fredag tok eg toget til Voss, for første gong på nokre år. Det var ikkje stort som hadde endra seg på lokaltoget til vår næraste skimetropol. Togsettet var av same type som sist, traseen er som han var og togskinnene ligg der dei har gjort før. Vanlegvis brukar eg å køyra bil på strekninga, som regel for å dra på familiehytta på grensa mellom Voss og Granvin. Denne gongen hadde kone og ungar reist i førevegen med bilen, så eg måtte greia meg med kollektiv transport i nokre dagar. Buss til og frå jobb, så buss til Bergen stasjon og tog til Vossevangen då helga kom.

Billett-appen fortel meg at i gjennomsnitt er tog 5,2 gonger meir miljøvennleg enn bil på reisa Bergen - Voss.

Pjoltertoget kalla dei det i gamledagar. Uttrykket var rett nok ikkje knytt til vinterferien, men til ettermiddagstoget onsdag før skjærtorsdag. I nyare tid har Ove Thue sunge om å «ta toget til Vossevangen, ta toget opp og skri. Med Dinglo og med Danglo, vi svever i det fri». Svevebana frå Vangen direkte opp i alpinløypene svevar ikkje lenger, men eg har teke den bana også. Slik kollektiv reiseverksemd får fram den gode miljøkjensla i den reisande. Særleg når NSB i billett-appen fortel meg at i gjennomsnitt er tog 5,2 gonger meir miljøvennleg enn bil på reisa Bergen - Voss.

Eit heilt anna spørsmål er om du er fem gonger tryggare om bord i toget, med tanke på ras eller andre ulukker. Linja følgjer som nemnt same trasé som før, parallelt med E16 på store deler av strekninga. Både folk og folkevalde i kommunane langs bane og veg er uroa for tryggleiken, særleg med tanke på fare for ras. På E16 har du i tillegg ein ulukkesstatistikk som i periodar har vore stygg. Berre nokre dagar før eg la ut på den halvanna time lange togturen sto statsministeren på Arna stasjon og la fram vestlandsgodbitar frå Nasjonal transportplan. Erna lova fullfinansiering av ny E16 Arna-Stanghelle og dobbeltspor på jernbanen på same strekning. I siste del av planperioden.

Utbetringa av toglinja mellom Bergen og Voss vil åleine kosta over ti milliardar kroner, altså litt meir enn Sotrasambandet viss dagens kostnadskalkyle held vatn. Sambandet er, til alt hell, prioritert i første del av planperioden. Prosjektet har stått lenge i planleggingskø, og få stiller spørsmål ved prioriteringa. Truleg var det difor dei fem milliardar statlege kronene til Sotrasambandet fekk så lita merksemd då NTP vart lagt fram. Det er heller ikkje mange som stiller spørsmål ved behovet for å gjera noko med veg og bane til Voss. Spørsmålet er kor snart det må skje. Regjeringa meiner dei treng meir tid til planlegging, medan næringsliv, lokalpolitikarar og innbyggarar er utålmodige.

«Det er god grunn til å vera skuffa når eit pennestrøk utset eit livsviktig tiltak», skreiv dagleg leiar Morten Myksvoll i Forum Nye Bergensbanen i BT, etter Solberg sine helsingar heim frå Arna. Han fryktar at det kan gå 17 år med det løpet regjeringa legg, før ny veg og bane er på plass. «17 år langs den djupe fjorden og dei truande fjella. Det finst knapt ein trygg plass under bergfallet. Forventninga var at dette skulle ein fikse så snart som råd. Så fekk me svaret: Dei tar seg ikkje råd, enno», skriv Myksvoll.

Rasfaren er ikkje teoretisk, skriv Myksvoll. Ein treng ikkje leita lenge etter døme på at han har rett

Frustrasjonen er til å forstå, også for strilar som har venta lenge på ny bru og skal venta i åtte år til før Sotrasambandet står klart. Me har ingen bergnabbar som trugar over hovuda våre, men ei 45 år gamal bru som snart er moden for totalrenovering og endelause køar kvar gong eit trafikkuhell råkar i rushtida. Sjølv er eg som nemnt mest hytteturist på vegen mellom Bergen og Voss. I den rolla skal ein vera varsam med å meina for sterkt. Rasfaren er ikkje teoretisk, skriv Myksvoll. Ein treng ikkje leita lenge etter døme på at han har rett.

Sjølv prøver eg å ha blikket på vegen og ikkje oppetter bergsidene når eg køyrer bil på strekninga. Der berget kjem tettast på vegen hender det at eg kikkar opp. Då ser eg som regel eit sikringsgjerde. Eg stiller ikkje spørsmål ved uroa til Myksvoll og andre for ras på E16, men sjølv kjenner eg meg relativt trygg når eg køyrer denne strekninga. Det gjer eg i grunn også ombord i toget. Då undrar det meg meir at togturen frå Bergen stasjon til Vangen tek ein time og 19 minutt, berre ti minutt kortare tid enn det tek meg å køyra bil på strekninga. Då er snittfarten 66,7 kilometer i timen langs E16. Med dobbeltspor på strekninga bør toget kunna halda langt høgare fart og gje pendlarar og turistar eit raskt og trygt alternativ, enten ein skal til Vaksdal, Vangen eller hovudstaden.