Startar filmklubb for unge

– Ungdom no driv jo med bilete og film på telefonane sine nærast heile tida.

Det seier Rolf Øvretveit, sjef for Radio Sotra og Sotra kino. Han planlegg å starta ein eigen filmklubb for ungdom, der dei kan perfeksjonera filmskapar-evnene sine.

Plass til 200

– Dei kan allereie mykje. I Kinoklubben kan dei samlast og få læra meir om filming og redigering, seier han.

Planen er ein filmklubb med samlingar kvar måndag i ein av kinosalane på Sartor. Der blir det både kurs, sosialt samkvem og kinofilm for alle medlemmene.

– Me tenkjer å ta inn opp til 200 ungdomar, då delar me i tre, slik at kvar medlem er her kvar tredje måndag, seier kinosjefen.

Mobilfilm

Planen er at medlemmene i hovudsak skal bruka eige utstyr, først og fremst smarttelefonar. Etter kvart som ungdomane har fått opplæring, skal dei laga sin eigen kortfilm. Filmane kan bli vist i kinosalen.

– Smarttelefonar har no så god videokvalitet at det går heilt fint å visa filmane på stort lerret, seier han.

Dei fleste mobiltelefonar i dag har videoopptak i HD-kvalitet og god programvare for klipping og anna redigering av filmsnuttar.

– Det er det som er så fantastisk, for ti år sidan måtte me ha kjøpt inn dyrt utstyr for å kunna filma slik, seier Øvretveit.

Filmfestival

Kinoklubben kan starta opp alt over nyttår. Øvretveit ser for seg at ein kan trekkja ut dei beste filmane og visa desse på ei større samling mot slutten av året.

– Det kan henda me kan visa nokre av kortfilmane som forfilmar på dei vanlige kinoframsyningane i Sotra kino, seier han.

Tilbodet rettar seg i første omgang mot ungdom i 7.- og 8. klasse, men kan seinare bli utvida til dei to aldersstega over dette. Kinosjefen håpar klubben kan bli kimen til ein eigen kortfilmfestival på Sotra Kino.

Søkjer stønad

– Det hadde vore utruleg kjekt. Når me først har fått ein stor og fin kino her, er det fint å kunna få i gang noko slikt, seier Rolf Øvretveit.

Med 30 klubbkveldar er utgiftene rekna til 30.000 kroner. Øvretveit søkjer om støtte frå dei tre kommunane. I tillegg har Sartor storsenter lova å dekkja ein del av kostnadane.