På det gamle kartet over Fjell festning og området rundt er det for hånd tegnet inn tyskerbrakker, den russiske fangeleiren og stedene hvor tyskerne hadde kanonene på Fjell festning.

– De som har laget dette kartet, må ha gjort det med veldig stor risiko, mener forfatter Per Helge Martinsen fra Straume i Fjell.

Kartet og rapporten som følger med, er trolig skrevet i juni 1944. En tid da informasjon var både farlig og uhyre viktig, og da tyskerne fremdeles hadde makten på Fjell festning og i Norge.

Tortur, og også dødsstraff, kunne være straff for denne type forbrytelser

– De som drev med slik etterretning, hadde blitt straffet svært hardt av tyskerne om de ble oppdaget. Tortur, og også dødsstraff, kunne være straff for denne type forbrytelser, sier Martinsen.

Drev etterretning fra Sund

Kartet har forfatteren funnet dypt i et arkiv på Hjemmefrontmuseet i Oslo, der det har ligget i mørket i lang tid.

Martinsen fant kartet i forbindelse med research-arbeidet til sin nye bok, «Hemmelig krig - Bergen og slaget om Atlanterhavet». Boken blir gitt ut på Friluftsforlaget i disse dager.

Les også Kan gjerne bli del av en utstilling – Verken kartet eller rapporten finnes i våre arkiver. Dette er svært interessant, mener leder på Fjell festning, Vigleik Mathisen.

I fjellsokningens tredje bok om andre verdenskrig er det Bergen sin viktige rolle i de allierte og tyskerne sin kamp om Atlanterhavet det handler om.

Det hemmelige etterretningsarbeidet for de allierte i og rundt Bergen er viet god plass i boken.

Los og sundsokning Johannes Evensen Hummelsund (1897 - 1987) drev etterretning like til slutten av andre verdenskrig. Han ledet den såkalte Evensen-gruppen med base i Sund, en av gruppene som blir nevnt i Martinsens nye bok.

– Evensen-gruppen ble aldri avslørt av tyskerne og fikk jobbe i fred gjennom krigen, forteller Martinsen.

Smuglet kartet til Bergen

Det var Johannes Evensen Hummelsund og hans gruppe som laget det håndtegnede kartet over Fjell festning og området rundt. Evensen skriver selv om kartet i et minneskrift som ble trykket i det historiske tidsskriftet Bergensposten i 2005:

«Eg fekk tak i Peter Dalseide og broren frå Fjell, og desse to hadde bra kjennskap til festningsanlegga der, då dei hadde vore rundt og mala for tyskarane» skriver Evensen, og forklarer dermed hvordan han fikk tak i informasjonen om Fjell festning til kartet.

Det har vært et mysterium hvor selve kartet hadde blitt av. Derfor var det kjekt å finne det

Evensen-gruppen skrev en maskinskrevet rapport til det håndtegnede kartet. I rapporten er det informasjon om Fjell festning, samt om tyskernes aktivitet andre steder på Sotra.

Evensen smuglet selv kartet til sine overordnede i Bergen. På båten til byen satt han sammen med tyske soldater, men ble ikke oppdaget.

– Han har fortalt, og vi har dermed visst om kartet. Men det har vært et mysterium hvor selve kartet hadde blitt av. Derfor var det kjekt å finne det, sier Martinsen.

Ifølge Per Helge Martinsen har informasjonen fra kartet trolig nådd helt til de øverstkommanderende i den britiske marinen.

– Britene utspionerte Sotra systematisk, blant annet gjennom Evensen-gruppen og deres overordnede i Bergen, sier forfatteren.

Vedvarende sjøslag

Slaget om Atlanterhavet er det lengste slaget i andre verdenskrig, det pågikk uavbrutt gjennom hele krigen.

– De allierte hadde konvoier som fraktet folk og utstyr over Atlanterhavet. Tyskerne prøvde å avskjære konvoiene, blant annet med ubåter. Det betydde et vedvarende sjøslag, konstaterer han.

I boken viser Martinsen hvor viktig rolle Bergen spilte i dette avgjørende slaget. Blant annet hadde tyskerne sin ubåtbase i Bergen, en ubåtbase de allierte prøvde å bombe den dagen de i stedet bombet Holen skole.

Vil løfte lokal etterretning mer frem

– Jeg synes også det har vært utrolig interessant og spennende å finne ut mer om krigen på Sotra, som er mitt eget nærområde, sier han.

Dette er en del av den lokale krigshistorien som jeg håper vil bli løftet mer frem

Forfatteren sier både Fjell festning og Telavåg viser hvor strategisk viktig Sotra var for Tyskland, og i slaget om Atlanterhavet.

– Samtidig mener jeg at Evensen-gruppen og etterretningsvirksomheten som ble drevet her ute, har vært underkommunisert. Dette er en del av den lokale krigshistorien som jeg håper vil bli løftet mer frem. Jeg håper også det finnes noen lokalt som vet mer om denne gruppen enn det vi vet i dag, sier han.

Faren var motstandsmann

Per Helge Martinsen er statsviter. Interessen for 2. verdenskrig fikk han tidlig.

– Faren min, Sven Martinsen, var motstandsmann. Han ble arrestert av tyskerne i mai 1942 og ble holdt fanget krigen ut. Min første bok var boken om hans historie. Jeg fikk mange gode tilbakemeldinger, og det gav mersmak, forteller han.

I 2012 var Martinsen medforfatter av boken «Bombemål SN 102», om de alliertes bombing av Laksevåg og Holen skole.

- Min nye bok er en videreføring av dette temaet. Tyskernes ubåtbunker på Laksevåg var del av det store slaget om Atlanterhavet. De allierte bombet Laksevåg for å prøve å hindre de tyske ubåtene i å avskjære de alliertes konvoier i Atlanterhavet. De lokale hendelsene er del av den store, internasjonale krigen, og Bergen og kysten rundt spilte en viktig rolle i den store krigen. Dette er viktige linjer for meg å få frem, konstaterer forfatter Per Helge Martinsen.

