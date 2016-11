QuizDale på biblioteket

– Kva planet ligg ytst i vårt solsystem? spør quizmeister Hallgeir Dale. Og legg til: – Pluto er degradert.

Over bordet til dei erfarne quiz-folka Sigurd Fiskaaen, Johan Ørevik, Elisabeth Hummelsund og Arvid Førde vert det kviskra og diskutert.

– Pluto er komen inn att, seier Johan lågt.

– Men ikkje i kveld, svarar Sigurd.

USA og skøyteløp

Gjengen på bord fire har lang erfaring med quiz, og Sigurd og Arvid kan skilte med NM-bronse i sportsquiz.

– Men i fotballquiz ligg vi på botnen, ler Sigurd.

Eg er ein nerd når det kjem til skøyteløp

Erfarne som dei er, veit dei at det er to kategoriar Hallgeir har med kvar gong: USA og skøyteløp. Og spørsmåla kjem:

«I kva delstat ligg USA sitt høgaste fjell?»

– Alaska! kjem det kontant frå Sigurd. Han er skrivaren på laget.

– Ja, det stemmer. Dette har vi bomma på før, kviskrar Arvid.

«I kva land opna verdscupen på skeiser førre helg?»

– Eg er ein nerd når det kjem til skøyteløp, seier Hallgeir til Vestnytt.

Vann QuizDan

Til dagleg jobbar 54-åringen no som lærar ved Glesnes skule i Sund. Han har vore med på fleire kunnskapskonkurransar opp gjennom åra.

– Ved førre runde i QuizDan var det kvalifiseringsrundar på Café Opera i Bergen. No sist vart eg oppringt av Dan Børge Akerø om vi kunne stille eit lag frå Bergen.

Saman med Petter Kjær og Hege Zetterstrøm, som for øvrig er lærar ved Øygarden ungdomsskule, stilte dei i konkurransen, gjekk til finalen - og vann.

Nytt i år var at kvar by også hadde eit ungdomslag med seg.

Eg hugsar ting som interesserer meg, og eg interesserer meg for mykje

– Har du klisterhjerne?

– Nei, eg vil ikkje seie det. Eg hugsar ting som interesserer meg, og eg interesserer meg for mykje - historie, geografi, litteratur, musikk, seier Hallgeir.

Det viktigaste er ikkje å vinne

Sotra mållag har i samarbeid med Fjell folkeboksamling skipa til allmenn-quiz med jamne mellomrom. Dei starta med quiz i fjor haust, og nye deltakarar kjem stadig til.

På torsdagens konkurranse var det til saman ti lag som tevla om heider og ære - og premiar, sjølvsagt.

Eg trur nesten han har blitt høg på pæra etter at han har vore i Oslo

– Men det viktigaste er ikkje å vinne, men å delta, seier Klara Algrøy Skoge. Ho er tilsett ved Fjell folkeboksamling, og har vore med fleire gonger.

Saman med ektemann Helge, søster Rita Algrøy Torsvik og hennar to born, Torbjørn Andre og Helene Torsvik, har dei danna «Familielaget» bak i salen.

– Han har litt vanskelege spørsmål i dag. Eg trur nesten han har blitt høg på pæra etter at han har vore i Oslo, spøker Klara.

Hennar sterke side er litteratur, men den kategorien er ikkje med denne kvelden.

Geografi

– Her kjem truleg ein «vriompeis», seier Hallgeir:

«Kva hovudstad ligg nærast Stockholm i luftline?»

Elisabeth og gutta rundt bord fire diskuterer og prøver å teikne kart.

– Kan det vera Oslo? – Kan det vera Helsinki? – Riga? – Tallinn?

– Nei, Tallinn ligg for langt sør, trur Sigurd.

Etter litt diskusjon noterer dei Riga på svararket sitt.

Manet/Monet

«Kva kunstmålar budde i Sandvika vinteren 1895?»

– Eg trur det er Manet, seier Sverre.

Kva om du skriv a-en som ein mellomting mellom a og o

– Eller kan det vere Monet? Kva om du skriv a-en som ein mellomting mellom a og o, spøker Elisabeth på sidelina.

Manet blir notert på svararket, men det burde dei nok ikkje gjort.

Når to rundar med spørsmål er unnagjort, er det tid for retting og poenggjeving. Laga byter svarark og rettar for kvarandre.

Sigurd går gjennom svara til nabobordet. Ved nokre av spørsmåla er han så sikker på svaret at han noterer poeng før Hallgeir har lest opp fasiten.

Johan har også notert laga sine eigne svar og følgjer med og noterer poenga. Dei ligg godt an, men ergrar seg over dei få svara dei ikkje klarte.

– Kven har vi gløymt?

– Kva kvinneleg minister er det vi har gløymt? lurer Elisabeth på.

Fasiten seier ni kvinner, men dei har svart åtte. Dei går gjennom lista si ein gong til.

– Aspaker! er det ein som svarar.

– Ho var fiskeriminister, men er ho minister no då? undrar Arvid.

Sidan konkurransen er over, kan dei gå på internett og søke opp svaret.

Og det var EU-minister Elisabeth Aspaker dei ikkje hugsa.

«Pilkapala»

Kolleger frå Tranevågen ungdomsskule har samla seg rundt bord éin denne kvelden.

Han er nok den dårlegaste på dette laget!

– De har jo Bernt Eirik Nordvik på laget dykkar, han er vel svært kunnskapsrik?

– Han er nok den dårlegaste på dette laget! svarar Geir Ove Neset kontant.

Vibecke Spjeld, Britt Laila Ormevik og Jostein Rauø er dei tre andre på quizlaget «Pilkapala». Saman utgjer dei et sterkt lag og endar på andreplass, berre slått av superlaget på bord fire.