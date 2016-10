Planlegg nybygg på Fjell festning

Det planlagde toetasjers nybygget på 1400 kvadratmeter skal husa konferansesal, kafé og truleg kontor. Stiftinga Fjell festning legg vekt på at bygget blir plassert nede i terrenget, slik at det ikkje kjem i vegen for panoramautsikta frå kaféen i kanontårnet.

Stiftinga presenterte planane for Fjell formannskap før helga. Bygget vert kalla eit kultur- og dokumentasjonssenter, og stiftinga håpar å finna dei naudsynte 60 millionar kronene til å byggja det.

– Aktuelle finansieringskjelder er tippemidlar, statlege midlar, Hordaland fylkeskommune, Fjell kommune og private aktørar, seier styreleiar Ole Hovland i stiftinga.

Pengespørsmål

Det er såleis ein lang veg å gå for å få pengane på plass. Fjell-ordførar Marianne Bjorøy (Ap) er positiv, men avventande.

– Prosjektet kan i alle fall ikkje basera seg berre på kommunale kroner. Det er ein føresetnad at ein klarar å henta ut midlar frå staten og eventuelt fylkeskommunen. Så kan det kanskje koma kommunale midlar og, seier ho.

Stiftinga håpar at bygget kan få status som nasjonalt kulturbygg, noko som vil kunna utløysa pengar frå staten. I tillegg er målet å få tippemidlar, men det er ikkje utan vidare enkelt.

– Spørsmålet er om ein kan få tippemidlar til eit slik kulturbygg, seier ordføraren.

Amfi

Bygget skal liggja nordvest for kanonbrønnen og får eit stort amfi på utsida. Det blir eit langstrakt bygg som strekkjer seg langs terrenget frå inngangspartiet i nordaust til utstilling og utsikt i sørvest. Arkitekturen er tenkt å symbolisera endringa frå det strenge regimet i okkupasjonsmakta til fridomen etter frigjeringa. Materiala vert naturstein, glas og lerk, med beplanta tak.

– I bygget kan me ha utstillingar, kontorfasilitetar og samlingsrom, seier Ole Hovland.

Han viser til at Fjell og resten av regionen har ei unik krigshistorie med englandsfarten og folk som låg i skjul i lang tid i påvente av å koma med ein båt til England eller Shetland.

– Dette er noko me i dag ikkje har noko lokale til å visa fram. Me treng større utstillingsareal.

Ny sti

I planane ligg og ein viss omlegging av vegen.

– Me bør på sikt laga ein eigen sti for alle turgåarane. Så må me helst ha lysregulering på vegen opp, sidan det ikkje er mogeleg for to bussar å passera kvarandre, seier Hovland.

– Det er kjempeflott at dei har vyer og ser potensialet

Stiftinga Fjell festning tek sikte på sjølv å eiga bygget. Då er det usikkert om ein får att meirverdiavgifta. Om kommunen hadde stått som eigar, ville ein kunna få att rundt 10 millionar kroner i momskompensasjon. Slik det står no, får ein ikkje att desse pengane dersom stiftinga skal eiga bygget.

– Men dette regelverket er i endring heile tida, så det kan endra seg, seier Marianne Bjorøy.

– Flott med vyer

Ordføraren ventar med å lova kommunale pengar til prosjektet. Det kan henda at Fjell er slått saman med Sund og Øygarden når prosjektet er kome så langt at det eventuelt blir realisert. Dermed kan Fjell-ordføraren vanskeleg lova pengestøtte, men ho likar planane.

– Det er kjempeflott at dei har vyer og ser potensialet. Det er eit spanande prosjekt, men det er ein lang veg å gå før finansieringa er på plass. Om ein ser det i eit langtidsperspektiv og ikkje forventar at det skal bli ferdig på to år, kan det vera realistisk. Fjell festning er eit unikt område, og eit slikt bygg kunne gjort staden til noko langt meir enn det er i dag, seier Bjorøy.

Stiftinga Fjell festning har neppe pengar å avsjå til eit slikt bygg. Ole Hovland viser til at Museum Vest er aktuell som leigetakar, og såleis vil bidra til at økonomien går i hop.

– På Herdla har Askøy kommune tatt opp lån som Museum Vest betalar på. Det kan vera ei mogeleg løysing her og, seier Ole Hovland.

Stiftinga og Museum Vest skal bruka det neste halvtanna året på planlegging. Det er såleis lang tid før ein eventuell byggjestart.