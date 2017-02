På tide å gå mot strømmen?

Når det gjelder kjøp av ny bil, så har vi har latt oss lure. Ikke bare én gang, men to ganger de siste årene.

I 2007 ble avgiftene på dieselbiler kuttet kraftig, for å stimulere til kjøp av biler med lavere CO2-utslipp. Året etter ble årsavgiften redusert for dieselbiler med partikkelfilter.

Vi var ikke de første som kastet oss på dieselbølgen. Snarere tvert imot. Sommeren 2011 rullet dieselbilen vår inn på parkeringsplassen vår for første gang.

Et halvt år senere stod følgende sak på trykk i VG: «Dieselbløffen - Eksperter og politikere raser mot avgiftsendring». På slutten av 2000-tallet skulle dieselbiler være miljøvennlige, økonomiske og lettsolgte. I 2012 skulle det vise seg at dieselbilene var forurensende, at drivstoffet var svinedyrt og de kunne få kjøreforbud.

– Bileiere som de siste årene har skiftet over til diesel, har grunn til å føle seg lurt av myndighetene, sa daværende finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik-Olsen til VG i 2012.

Hurra! Og takk for anbefalingene om å kjøpe dieselbil

I februar 2016 vedtok byrådet i Oslo at det blir dieselforbud på dager med høy luftforurensing. Det samme kan fort skje i Bergen.

Noen år senere var det elbil som var inn. Myndighetene lokket med goder som momsfritak, lav årsavgift, rett til å kjøre i kollektivfelt, ingen bompengeavgift, gratis parkering og ferge. Til og med lading av bilen var gratis flere steder.

Snart kommer bompengene og om noen år blir det full årsavgift også for elbiler

Vi lot oss lokke og muligens lure IGJEN. Flere av fordelene er allerede en saga blott, og verre ser det ut til å bli. Det råder fortsatt en del usikkerhet rundt fremtiden for elbilene, men det ser ikke spesielt lyst ut for oss som har en elbil i garasjen. Gratis parkering og lading har vi allerede vinket farvel til. Snart kommer bompengene og om noen år blir det full årsavgift også for elbiler.

Det kom ikke som noen stor overraskelse at enkelte fordeler ville ryke, men at rubel og bit er i ferd med å gå fløyten kunne vi ikke forstille oss.

Nå vurderer vi å bytte ut dieselbilen med en nyere bil. Valgets kvaler er alt annet enn enkelt når det kommer til merke, modell og egenskaper.

Det vi har lært de siste årene, er at det ikke alltid er like smart å følge anbefalingene fra høyere hold.

Den nye slagplanen bør kanskje være å først sjekke hva myndighetene råder oss til å kjøpe, og så velge det stikk motsatte.