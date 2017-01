Nyttårsløfte og torturmusikk

For å få kalenderen til å gå opp, var 2016 eitt sekund lengre enn året før. Årsskiftet var dermed eitt sekund lenger fram enn vanleg, og du hadde eitt sekund meir til å nyta livet før nyttårsforsetta tek over. Du hadde diverre mindre tid før nettannonser prøvde å gje deg dårleg samvit for å kosa deg.

Produsentar av slankemat, slankepulver og nikotintyggis gnir seg i hendene av kjensla dei veit kjem når 2016 blir 2017: Kjensla av at ein ikkje er god nok, av at ein er nøydd til å skjerpa seg. Det er ei kjensle som dei nemnde produsentane sjølv er med på å framkalla, gjennom iherdige annonser om at no er det tid for å byrja eit betre liv. Og verst av alle er treningssentera.

At fråtsing i nokre korte juledagar har fint lite å seia for helsa di, er ikkje noko spinning-instruktørane vil snakka høgt om

Under dekke av å villa ditt beste, når dei eigentleg berre vil sin eigen økonomi sitt beste, prøver treningssentera å dytta på deg dårleg samvit og ei kjensle av å ikkje vera god nok. Med tekstar og bilete som bringer fram vrangforestillingen om at det er gøy å slita seg ut, håpar dei å rekruttera folk som kanskje har ete litt vel mykje pinnekjøt, marsipan og Rudolf i jula. At fråtsing i nokre korte juledagar har fint lite å seia for helsa di, er ikkje noko spinning-instruktørane vil snakka høgt om. Dei vil nemleg dytta på deg eit nyttårsforsett: Neste år skal du trena meir, slik at dei tener meir pengar.

No er det ingenting gale i å vera fysisk aktiv, så lenge det ikkje går over stokk og stein og fører til neglisjering av born og jobb. Er du såpass overvektig at det medfører medisinske problem, er det fint å få av seg nokre kilo. Og vil du slutta å røyka og byrja å eta sunnare, er ingenting betre enn det. Eller jo, sjokolade er endå betre, men det er ei heilt anna sak. Problemet er at nesten alle nyttårsforsett handlar om å gjera ting betre for seg sjølv. Kva med nokre nyttårsforsett som gjer ting betre for naboen, luftkvaliteten i Bergen eller drikkevatnet i Etiopia?

Sei til tannlegen din at ho gjer ein makalaust bra jobb, sjølv om du skjelv av skrekk

Bruk gjerne 2017 til å forureina litt mindre enn i 2016. Smil litt meir til tilfeldige folk på gata. Slepp nokon som er dårlege til beins forbi deg i køen på Rema. Bruk tid på folk som betyr noko for deg, og som du betyr noko for. Sei til tannlegen din at ho gjer ein makalaust bra jobb, sjølv om du skjelv av skrekk og helst har lyst å rømma til Etiopia når du ligg i stolen hennar. Gje foreldra dine ein klem. Kjøp nye tusjar og teikn søte giraffar og heng opp på lyktestolpar, slik at folk får seg litt latter og undring i kvardagen. Ta på deg joggesko og spring bort til nokon du ikkje har sett på lenge. Slik unngår du å køyra forureinande bil for å koma fram til eit stramtluktande treningssenter og trena til torturmusikk. Men mest av alt: Ver snill med andre.

Og om du absolutt må på treningssenter: Ver snill med den svenske jyplingen som sit på ryggen og smiler og ropar ut at de har det deilig og gøy når du er på din førtiande armheving. Det siste klarar nemleg ikkje eg. Men når eg er snill med tannlegen din, må du klara å vera snill med den personlege trenaren din. Sjølv om han tener pengar på å vera ei plage. Får du behov for å skrika ut mot han eller nokon andre, konsentrer deg heller om å bruka munnen til å tyggja nikotintyggis. Det skal nemleg eg gjera. I 2017. Ein gong.

