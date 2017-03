Når kommer vinter’n?

«Folkens, jeg kommer med nyheter. Jeg må be om absolutt stillhet. Ventetida er dessverre ikke over. Det kommer til å bli sludd og slaps i natt. Her kommer vinter’n. Her kommer den gufsne, våte tida. Her kommer vinter’n. Enda mer regn å få.»

Denne lett omskrevne versjonen av Jokke & Valentinerne-slageren fra 1991 er dessverre blitt en realitet de siste årene. Vinteren har vel på mange måter blitt en slags forlengelse av høsten, der dagene ofte byr på mye vind og mye regn. Dette er neppe kjekt for noen, og særlig ikke for en kar som tilbrakte de første drøye 20 leveårene sine på Østlandet. I en tid da det var snøsikre vintre og minusgrad-garanti fra oktober til mars.

Det var muligens ikke like vinterlige forhold her på Vestlandet den gangen heller, men det siste tiåret er det i alle fall ikke tvil om at kong Vinter nærmest har gått i dvale. Både i øst og i vest.

Jeg husker med glede tilbake til vintrene på slutten av 1980-tallet. Den gangen bygging av store snøborger og snøballkrig med guttene i gaten var obligatorisk. Å gå på langrenn i hagen eller i veien var fast ritual hver eneste vinter. Vi bodde lagelig til i en vei som utgjorde en perfekt rundløype på 3-400 meter. Stafett, skiskyting med snøballer på blikkbokser og sparkstøtting var også en viktig del hverdagen.

Jeg synes det er leit at min datter ikke får det samme nære forholdet til vinteren som det jeg hadde da jeg var barn. Så langt har det kun vært noen få dager med snø. Hun fikk så vidt testet akebrettet før det hvite underlaget forsvant igjen. I flere dager etterpå var hun fast bestemt på å «ake mer», men det blir dessverre ikke helt det samme å ake på regnvåt asfalt.

Vi får krysse fingrene for bedre tider.

Det var likevel ikke alt som var bedre før i tiden. Min mor må nemlig tåle krass kritikk for valg av vintertøy da jeg var mindre. Dagen da den barske ni-tiåringen tøffet seg i skianlegget i Trysilfjellet sitter fortsatt spikret i hukommelsen. Jeg hadde akkurat fullført én av mange turer ned bakken og var på vei mot skiheisen med rød slalåmhjelm og skibriller på hodet.

«Du kan sikkert stille deg ved siden av, og ta heisen sammen med, jenta i den rosa kjeledressen», sa mammaen til en tilfeldig gutt i heiskøen.

Jenta i den rosa kjeledressen, det var meg.