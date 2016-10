- Vi har en regel om å la eventuelle personlige problemer ligge igjen hjemme. Hvis én av oss har en dårlig dag, må de andre forsøke å løfte humøret til den personen. Jeg pleier å kile, tulle, og synge litt. Kanskje danse også. Vi er flinke til å danse. Lytterne skal aldri merke at vi har en dårlig dag, sier Martine Onstad.

Hun loser lytterne gjennom Storbymorgen på P5 Bergen sammen med ringreven Tony Ågotnes og moromannen Kjell Sigvart «Kjellemann» Heltorp.

Video Morgenstund har gull i munn

God stemning

Klokken nærmer seg 06.30 fredag morgen. Stemningen i radiostudioet i tredje etasje i Kløverhuset er elektrisk. Tony og Martine gjør unna den siste finpussen på dagens sendeplan. «Kjellemann» sørger for at alle har rikelig med vann i glassene.

- Fredag er verdens beste dag, forsikrer Tony.

Idet sekundviseren når toppen og klokken er halv syv, braker det løs. Tony ønsker velkommen til dagens sending, mens «Kjellemann» og Martine brøler «god morgen». Trioen er utvilsomt våkne og klare for en ny dag, selv om første låt ut ironisk nok er «Sing me to sleep» med Alan Walker.

- Hovedmålet vårt er å skape god stemning hver eneste morgen. De viktigste ingrediensene for å lage god radio for morgentrøtte bergensere og striler er positiv energi, godt humør, latter og kjappe kommentarer. Det har vært oppskriften i snart syv år, sier Tony.

- Hva er det beste med å starte tidlig på jobb?

- Jeg er ferdig på jobb klokken halv to om ettermiddagen og har mer tid til å leve. Det kjipe er at jeg ikke klarer å komme meg i seng så tidlig som jeg bør. Dermed blir det ofte kun fire-fem timer med søvn, sier Martine.

Tony er enig med ungdommen.

- Jeg er som regel hjemme før klokken to hver dag, men legger meg for sent om kvelden. Jeg er i seng klokken elleve, men burde sovnet en time tidligere, mener han.

Den gale mannen

Kjell Sigvart Heltorp har vært stuntreporter i Storbymorgen i tre og et halvt år. Når vekkerklokken ringer kvart på fem, kjører han ti minutter med utstrekking, kaffe og en halvliter varmt vann før han trykker på på-knappen. Når den først er på, er det full guffe. Energibunten har en rekke gale påfunn på samvittigheten.

- Jeg får kick av å mestre noe som mange andre tenker; nei, det går ALDRI. Når man skal gjøre et stunt, må man aldri tenke, bare gjøre, sier 43-åringen.

- Hva er de villeste tingene du har gjort på sending?

- Det er vanskelig å plukke ut noen få ting fra en lang liste. Jeg har blitt taklet av George Laraque, som er en av NHLs største slåsskjemper gjennom tidene, jeg har hatt en motorsag mellom bena som dro meg bortover på rulleskøyter, jeg har båret en sofa opp og ned Stoltzen og syklet på trehjulssykkel fra sentrum til Flesland. Noe av det største må likevel være gaffateip-stuntet som har gått verden rundt, sier «Kjellemann».

Ideen kom da han stod i garasjen hjemme på Trengereid med litt gaffateip i hånden. Dagen etter kjøpte han 100 meter med teip og begynte å teipe sin egen kropp. I juli 2015 gikk videoen inn på 17. plass over de morsomste videoene i «Americas top twenty funny videos».

Engasjerer både bymann og stril

Opp mot 20.000 lyttere «tar turen» innom Storbymorgen på P5 i tidsrommet mellom 06.30 og 10.00 i ukedagene.

- Vi snakker til et fullsatt Brann Stadion og en god gjeng på gratishaugen hver eneste morgen, sier Tony.

Lytterne står i sentrum gjennom hele sendingen.

- De ringer oss. Vi ringer dem. De sender oss snapchat og kommenterer på Facebook. Vi får besøk i studio og drar selv ut for å møte folket. Vi har merket oss at det er svært mange fra Fjell, Sund og Øygarden som følger oss, konstaterer Tony.

Elsker jobben

Alle de tre programlederne i Storbymorgen har nære relasjoner til strilelandet. Tony Ågotnes kommer fra Ågotnes, og er nå bosatt på Foldnes. Kjell Sigvart Heltorp er opprinnelig fra Sarpsborg. «Kjellemann» har imidlertid bodd på Trengereid i 11 år. Martine Onstad trådte sine barnesko på Vik i Øygarden.

- Hvordan er det å måtte forlate det vakre strilelandet hver morgen for å dra på jobb i Bergen sentrum?

- Det er selvfølgelig et mareritt. Mottoet må være at du kan ta en stril vekk fra Sotra, men du kan aldri ta Sotra vekk fra en stril, sier Tony.

Programlederen har jobbet i P5 siden oppstarten i 2010.

- Jeg elsker jobben min og er utrolig takknemlig for å få betalt for å gjøre noe så moro som det å møte fantastiske kolleger og snakke med alle de flotte lytterne våre på luften. I tillegg kan jeg digge god musikk i timevis underveis, sier han.

Martine Onstad er det ferskeste medlemmet i trekløveret. 26-åringen kom inn som vikar for Elen Alicia Castillo Vik i mars, etter at hun tidligere hadde vært fast gjest i Storbymorgen én gang i uken.

- Jeg har kontrakt frem til januar. Etter det får vi se hva som skjer. Jeg håper å få lov til å fortsette på et vis. Dette har definitivt gitt mersmak, sier Martine.

Tull og tøys

For noen uker siden rigget «Kjellemann» og Martine seg til ved Sotrabrua og hanket inn bilister som var på vei fra Sotra og Øygarden mot byen i morgenrushet.

- Mange stoppet bilen og kom løpende for å få seg en DAB-radio og en god klem, forteller Martine.

At strilene hører på Storbymorgen, var fredagens sending et godt bevis på.

Camilla Aarsand fra Blommen i Fjell ble medlem nummer 170 i den eksklusive Storbymorgen-klubben "Vi som står opp før klokken syv". Senere i sendingen fikk Torill Hesjedal fra Kolltveit «telefon fra Den nationale scene». De hadde fått nyss om at det var sykdom i barnehagen der hun jobber og vurderte å avlyse et planlagt teaterbesøk. I realiteten var det Kjellemann som dro en spøk i anledning av at Hesjedal hadde bursdag.

- Bursdagstelefonen er ett av de faste innslagene våre. Det skal være moro, men det er viktig å ikke dra spøken for langt, påpeker Kjellemann.

Etter et par lystige timer i godt selskap var det på tide å la radiogjengen få fortsette med sitt, mens Vestnytt-journalisten pakket fotosekken og satte kursen mot den riktige siden av Sotrabrua.