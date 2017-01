Mitt sidesprang på kjøkkenet

Jeg vil slå et slag for raske løsninger. Jeg er for alt som kan gjøre hverdagen enklere og bidra til at døgnet får flere minutter.

For halvannet år siden kom jeg tilfeldigvis over en annonse for en av disse matkassene, mens jeg en sen kveld på mitt sedvanlige, målløse vis kastet bort dyrebar tid på Facebook. En kasse med alt du trenger til ukens middager levert på døren! Var det for godt til å være sant?

Jeg angret på at jeg ikke hadde ventet med å hoppe i den komfortable, lite flatterende joggebuksen

Det tok meg ikke en gang et sekund å overveie fordelene, og ikke en gang en væpnet soldat kunne fått meg fra å hoppe på tilbudet. Et par uker senere dukket det opp en høy, mørk, kjekkas med dyp stemme og et smil som trolig får enhver sliten småbarnsmor til å rødme helt ned til tærne. «Tusen takk», stotret jeg og tok imot matkassen som om han skulle ha gitt meg en diamantring eller en sydentur, mens jeg angret på at jeg ikke hadde ventet med å hoppe i den komfortable, lite flatterende joggebuksen.

Fremdeles tar jeg imot kassen mo i knærne, og med en klump i halsen av takknemlighet.

Adam er som sendt fra himmelen! Han planlegger for oss, handler for oss, stimulerer oss med eksotiske impulser, gir oss de sunneste og beste «kvalitetsråvarene» og viser hvordan jeg - eller min kjære - enkelt kan diske opp med lekre retter (til meg).

Min kjøkkenkjæreste har utvidet horisonten min og fått meg til å forstå at livet har mer å by på, hvis man bare er åpen for det.

Bare så synd at resten av familien ikke alltid deler min begeistring for Adam.