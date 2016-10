Magisk stemning i høstmørket

Fredag og lørdag gikk Fjell festning Lysfestival av stabelen.

– Vi er strålende fornøyd med gjennomføringen. Dette gikk over all forventning, konstaterer festivalsjef Geir Olav Sebjørnsen fra prosjektgruppen «1001W».

Festivalen er et samarbeidsprosjekt som involverer førsteårsstudenter ved Kunsthøgskolen i Bergen.

Lys i mørket

Lysfestivalen ble en ubetinget suksess. Folk strømmet til festningen både fredag og lørdag kveld.

– Det tok helt av. Vi solgte over 450 billetter på fredag og rundt 550 billetter på lørdag. I tillegg var også folk fra prosjektgruppen, kunsthøgskolestudenter og deres familier til stede. Jeg vil anslå at det kom cirka 1100 personer fordelt på to dager, sier Sebjørnsen.

I uken før festivalen jobbet studentene fra fagområdet «møbel- og romdesign/interiørarkitektur» både natt og dag med å klargjøre installasjonene.

– Prosjektgruppen har jobbet like mye med mørket som med lyset. De har blant annet tenkt på hvor lite lys som må tilføres for å skape en magisk stemning og brukte alt fra kostbare LED-installasjoner til fakkelbokser, sier festivalsjefen.

Resultatet ble et magisk skue. Ifølge Sebjørnsen reagerte publikum med en form for stille beundring.

– Både barn og voksne lot seg begeistre. Selv om det var svært mange mennesker i området, så var det en helt spesiell ro over festningsområdet disse to kveldene, sier han.

Værgudene spilte på lag

Det var ikke bare kunststudentene og prosjektgruppen som gjorde jobben i helgen. Værgudene kunne knapt vært mer sjenerøse.

– Været var perfekt både fredag og lørdag. Med stjerneklar himmel, lite vind og oppholdsvær må vi trygt kunne si at vi bokstavelig talt fikk god hjelp fra oven, sier Sebjørnsen.

Årets lysfestival er resultatet av et pilotprosjekt. Festivalsjefen kan så godt som love at det blir mer lys over Fjell festning i årene som kommer.

– Nå har vi fått testet ut hvilke muligheter og begrensninger området har. Resultatet var svært oppløftende. Jeg har ikke kommet helt ned på jorden ennå. Nå skal vi ta med oss erfaringene videre slik at festivalen kan bli enda bedre. Så lenge de gode samarbeidspartnerne våre blir med videre, så blir det definitivt flere lysfestivaler, sier Sebjørnsen til Vestnytt søndag ettermiddag.

Unikt konsept

Fredag kveld var både Fjell-ordfører Marianne Sandahl Bjorøy, Sund-ordfører Kari-Anne Landro og ordfører Børge Haugetun i Øygarden på plass for å markere åpningen av festivalen.

– Jeg tror denne festivalen kan bli ett av de store arrangementene som binder den nye storkommunen sammen. Vi har laget et unikt konsept på en helt spesiell plass. Det kommer ikke til å bli vanskelig å tilfredsstille publikum flere ganger. Konseptet vil være det samme, men det blir ikke en reprise neste år, forsikrer Sebjørnsen.

Lysfestivalen på Fjell festning ga også en unik mulighet til å knipse fantastiske foto. Flere av medlemmene i Sotra Fotoklubb var på plass. Halvor Skurtveit fra Foldnes var én av dem som tok mange flotte bilder på fredagskvelden.

– Det var et flott arrangement. Å fotografere lys i mørket er både interessant og utfordrende. Vi var heldige med været. Stemningen var helt spesiell, sier han.