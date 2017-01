«Kvar mann si høne!»

Som forbrukar har eg rett til informasjon om varene eg kjøper. Forvissinga om dette skapte både tvil, tru og vantru i mine morgontrøytte, skoddelagde hjerneceller her om dagen, då eg kokte meg eit egg til frukost. Ved eit reint tilfelle oppdaga eg nemleg ei påskrift inni eggekartongen.

«Finn ditt egg», stod der. Vidare kunne eg lesa at kvart Prior-egg er merkt med ein talkode, og at eg kan gå inn på Prior si nettside og sjekka kva bondegard egget mitt kjem frå! Det viste seg at mitt egg kom frå Børge Undheim AS på Jæren.

Ja ha! Dette er eit steg i riktig retning, tenkte eg, men er det godt nok - med all den informasjonsteknologien vi disponerer (les: slit med) i 2017? Svaret er NEI! Kvaliteten på mat er nemleg avhengig av så mangt.

Om ei gulrot får eit slag, vert det også i gulrotkroppen sett i gang prosessar som gir dårleg smak

Lokale slaktarar som sel kortreist mat, har fortalt at når sauer vert frakta over lengre avstandar til slakting, blir dei stressa. Sauekroppen produserer då stresshormon som set dårleg smak på kjøtet. Altså er sauekjøtet mest «ålreit» når sauen vert slakta medan han er i vanleg, godt humør.

Også gulrøter bør nytast når dei er blide og fornøgde, fekk vi vita i ei radiosending. Gulrøter skal behandlast som – ja, som egg. Om ei gulrot får eit slag, vert det også i gulrotkroppen sett i gang prosessar som gir dårleg smak. Dette hevda ein grønsakekspert, som briljerte i sendinga med spisskompetanse på gulrota sitt indre sjelsliv.

Ja ja, eg hadde sikkert harskna litt i smaken eg og, dersom eg hadde fått eit slag, særleg om eg i tillegg hadde mistanke om at nokon ville flå meg, partera meg og koka meg til middag. Utan dermed å skryta på meg noko om kulinarisk delikatesse og smak av sødme utan stresshormon i skrotten.

Tilsvarande gjeld for egget. Til og med Rema 1000 skriv i sine eggekartongar: «Vi mener at dyr som trives, leverer bedre kvalitet.» Forbrukarane har difor krav på å få vita meir enn berre kva gard egget kjem frå. I det minste bør vi få greie på kva høne som har lagt det, gjerne med namn og bilde.

Hadde ho det som plommen i egget?

Og korleis hadde høna det den dagen egget kom til verda? Hadde ho det som plommen i egget? Vagga ho «herleg frelst og fri» omkring i soloppgangen med brusande fjører og ein klukkande lovsong til livet, eller var ho stressa og lei seg for noko? Vart ho mobba og hakka på av nebbete fjørkrapyl frå nabovaglen? Fekk ho seg ein høneblund før ho klemde junior ut?

Og hanen? Standa han der på stabburshella med nebbet i sky og oversåg høna medan rakkjen skvakka i bakko nord, eller hadde dei såpass eggande fellesopplevingar på hella at det gamle stevet må skrivast om?

Med den kunnskapen vi i dag har om dyr og stress og smak, burde slike opplysningar vera minstekrav til ein god varedeklarasjon. Dessutan handlar det om dyrevelferd og HMS. Her må Mattilsynet syna seg og synast noko. Og regjeringa bør snarast setja ned ein hurtigflygande fjør- og eggkomite som kan utgreia saka og innføra nødvendige, hønevennlege tiltak i tide.

Ein skal hugsa at det finst langt fleire høner her i landet enn det er ulvar i Hedmark og kattar i Klokkarvik til saman!

Viss ingen no tek ansvar, kan det fort gå den vegen høna sparkar. Vi risikerer at folk trekkjer ut på gatene i tusental med rotne egg og lagar skrekk-eggedosis på Karl Johan, så gausen legg seg som ein «røtagjeis» over heile Oslo-gryta. Ein skal hugsa at det finst langt fleire høner her i landet enn det er ulvar i Hedmark og kattar i Klokkarvik til saman!

Her må vi tenkja mobbing. Ingen stad er mobbinga verre enn i hønsegarden. Alle kjenner jo omgrepet «hakkekylling». Hønene må få sitt eige verneombod! Det må innførast 1) krav om loggføring av det sosiale og seksuelle livet i hønsegardane, 2) obligatoriske handlingsplanar mot mobbing og 3) trivselsfremjande tiltak, til dømes montering av EU-godkjende leikeapparat. Dette til beste for både høna og egget og smaken.

For å gjennomføra dette, må eggprodusentane bli pålagde å tilsetja faglærte eggleiarar, kvar med ansvar for inntil 30 høner og deira egg. Dagens mange elektroniske duppedittar vil gjera det enkelt å rapportera inn dagsformen og humøret til dei respektive hønene etter kvart som eggløysinga skjer og egga kjem rullande mot eggstokkane i hønseriet.

I staden for store, mellomstore og små egg kan dei selja egg frå fornøgde, mellomfornøgde og misfornøgde høner, med smak og pris deretter.

Med desse tiltaka vil hønene sitt ve og vel bli overvaka og ivaretatt, samstundes som eggprodusentane kan spara oss forbrukarane for mykje lesing ved å dela egga inn i tre sorteringar etter kvalitet. I staden for store, mellomstore og små egg kan dei selja egg frå fornøgde, mellomfornøgde og misfornøgde høner, med smak og pris deretter.

Berre vas og fri fantasi, seier du? Då er du vel ein av dei som heller ikkje trudde at Trump kunne bli amerikansk president? Faktum er nok at vi snart får ein app der vi kan abonnera på heile produksjonen til favoritthøna vår, truleg også eiga henne.

Denne utviklinga har vore varsla før, og då av høgare makter, nærare bestemt Lars Sponheim. Han røpte imponerande statsmannsevner den gongen han proklamerte den legendariske framtidsvisjonen sin i Stortinget: «Kvar mann si høne!».

Også Sponheim kunne blitt president i USA – med eiga høne!