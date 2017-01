Kristoffer Joner møter naturkreftene på Sotra

Det var første gang Joner møtte elementene i Sotra-naturen.

Låten ble spilt inn en oktoberdag i fjor, med sterk vind og barske forhold.

- Jeg kan love deg at det var kaldt! sier utflyttet sundsokning David Aasheim til Vestnytt, som sammen med Gine Therese Grønner har laget bandets musikkvideo, som ble sluppet fredag. Hele albumet blir gitt ut i slutten av februar.

Naturkrefter

I vidoen ser man hvordan skuespiller Kristoffer Joner kaver rundt i bølgene på den vesle holmen Stålhatten ved Hummelsund i Sund kommune. «Han som kunne alt» er den første singelen fra det kommende albumet.

- Låten handler om en som har havnet i trøbbel og må rydde opp, men det er ikke selvopplevd, altså, humrer låtskriver Aasheim.

- Det var ganske røfft, men det hadde vi tatt med i betraktningen og det var litt det vi ville få frem i videoen også. Vi er kjempefornøyde og har fått over all forventning positiv respons, sier Aasheim, som lover at det blir flere musikkvidoer fra Sotra.

Kjæresten og regissøren Gine Therese Grønner har skrevet manuset til videoen.

- Vi måtte finne oss en øde øy. Dessuten klaffet det så fint, vi lånte huset til tanten min i Hummelsund, forteller Aasheim.

Ekstremt utfordrende

- Det var ekstremt utfordrende. Med en vindstyrke på opp til 18 sekundmeter vind var det på hengende håret at opptakene kunne gjennomføres. Tror jeg snakket med Yr annenhver time, forteller Grønner.

- Ti minutter etter at vi pakket ned på holmen så blåste det opp og begynte å pøsregne.

Det er også gjort opptak fra Tofterøy bru, men opptakene ble for dårlige på grunn av sterk vind.

- Joner er en god venn og eks-kjæresten til Therese. Han er også den beste skuespilleren vi vet om, sier Aasheim. Etter innspillingen spiste Joner middag hjemme hos Davids foreldre på Tofterøy.

«Frank er et naturtalent»

Å regissere musikkvidoer er nytt for Grønner.

- Vi bruker mye bandbilder og da jobber man på en annen måte. Man bruker litt tid på at folk skal føle seg trygg fremfor kamera. Hele gjengen var helt nydelig og frontfigur Frank Hammersland hadde jo naturtalent, sier Grønner.

- Dette er en nullbudsjett-produksjon som ikke hadde vært gjennomførbar uten velvilje fra dedikerte filmarbeidere. Men vi har søkt om støtte til filmen, hvis vi ikke får tilslag så får de betalt i klemmer, sier han.

I tillegg til Aasheim på tangenter og Hammersland på vokal består bandet av Ivar Thormodsæter på trommer, Hans Petter Hegre på bass og veteranen Bjørn «Bucky» Aasheim på gitar - Davids far.