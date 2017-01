Kong Carl, President Donald

Den gamle sirkushesten i Frp, Carl Ivar Hagen, har kjent lukta av sagmugg og meld seg på att i den politiske manesjen. Få dagar etter at kasinokongen Donald Trump skaka spelselskapa og resten av verda, som usannsynleg vinnar av presidentvalet i USA, melde Hagen seg på att i nominasjonskapen om stortingsplass frå Oslo.

Hagen er, etter eiga utsegn, ein av få norske politikarar som støtta Trump sitt kandidatur. Den gamle partieigaren har, i kjend ubeskjeden stil, samanlikna seg sjølv med den nyinnsette presidenten for dei amerikanske sambandsstatane. Til NRK sa Hagen allereie i september at han såg fleire likskapar mellom Donald Trump og seg sjølv, Carl I. Hagen. Båe er utskjelte, høyr berre her:

– Trump ble veldig utskjelt i begynnelsen av sin karriere. Det ble også jeg! Alt Trump sier blir «vridd og vrengt på og tatt ut av sin sammenheng», akkurat slik jeg opplevde, seier Carl til den gamle statskanalen.

Som han så ofte har omtalt som ARK, Arbeidarpartiets rikskringkasting. Donald Trump er altså ikkje den første til å servera «alternative fakta», som presidenten sine talspersonar no heilt ope kallar det.

Båe har ein annan bakgrunn enn den politiske sfæren, ingen av dei snakkar som politikarar og båe tek opp kampen mot eliten, meiner Carl. Han unngår elegant å nemna at han som stortingsrepresentant i brorparten av tre tiår i høgste grad er del av den politiske eliten i Noreg. Sjølv ser han ikkje det som noko hinder, snarare tvert om:

Selv etter at jeg hadde vært politiker i 15-20 år, gikk det helt fint å distansere seg og snakke om kampen mot eliten

– Begge snakker om politikerne og byråkratene som den nye herskerklassen. Selv etter at jeg hadde vært politiker i 15-20 år, gikk det helt fint å distansere seg og snakke om kampen mot eliten, seier Hagen.

Pausen frå rikspolitikken har han brukt til å sitta i bystyret i landets hovudstad. Der hadde Frp byrådsmakt i mange år, fram til Ap kom attende med MDG på slep. Dei grøne sin miljøkamp er noko oppskrytt tull, let Carl til å meina. Også i miljøpolitikken, eller mangelen på slik politikk, meiner Hagen at han har mykje til felles med Trump.

– I likhet med meg vil han droppe Parisavtalen fordi klima har ingenting med CO2. Han vil gjøre en fornuftig helomvending der, som også er fornuftig for Norge», seier Hagen til NRK.

Trump minner på mange måtar meir om Skrue enn sin namnebror Donald, men mest av alt minnar han meg om den sleske fetter Anton

Endå ein ting Carl Ivar Hagen og Donald John Trump har til felles er namnereferansen til Walt Disney sitt teikneserieunivers. Carl Barks er den teikneserieskaparen som vert rekna for å ha gjort mest for å gjera Andeby-universet kjend verda over. Donald Duck var på sett og vis «frontfiguren» til Carl Barks. Donald er som dei fleste veit den evig uheldige nevøen til Onkel Skrue. Trump minner på mange måtar meir om Skrue enn sin namnebror Donald, men mest av alt minnar han meg om den sleske fetter Anton. Storskrytaren som alltid kjem seg ut av ei knipe med griseflaks og eit triks eller tre i ermet.

Der fins mange som likar å omtala folk eller fenomen som framstiller seg som større eller betre enn dei er med teikneserie-nemningar. Ein fotballspelar som er litt for høg på eigen kapasitet kan til dømes verta utskjelt som «teikneseriespelar». Eller hylla, fordi han alltid kjem inn på tampen av kampen og skårar det avgjerande målet, slikt som elles berre skjer i fotball-teikneseriebladet Boing. Sjølv held eg teikneseriar for høgt til å bruka ordet på det viset. Uansett korleis ein ser på den saka vil me alle få merka at president Donald J. Trump ikkje er ein teikneseriefigur. Det er heller ikkje Carl I. Hagen, sjølv om norsk politikk til tider framstår som ein andedam.