Hyllest til strilelandet

Han har laga ein lysbildeserie som han har lagt musikk på. Då han nyleg delte ein tidlegare versjon av bildeserien på Facebook, fekk han god respons. Difor vil han gjerne dela videoen også med Vestnytt sine lesarar.

– Eg har tatt masse foto opp gjennom åra. No har eg nett kjøpt meg eit nytt redigeringsverktøy som eg ville testa ut. Då var naturen her ute eit kjærkomment tema for ein innbarka stril å jobba med, seier Lauvik.

Dei fleste bilda i serien har han tatt sjølv, men han har fått låna eitt foto av Olav Hauge og to frå Egil Landro. Musikken på videoen er ein versjon av «Songen frå vest» utan vokal, komponert av Roy Vorland.

– Det er ingen «strilefanatisme» inne i bildet her, men men det er jo så forbaska fin natur her vest, smiler Lauvik.

Bilda er tekne frå 70-talet fram til i dag, og dei fleste er tekne på veststida. Berre eitt er teke på austsida av Sotra, der viser blant anna Askøybrua. Dette vart teke i mørket for mange år sidan.

– Eg vassa til livet i snø for å få teke det bildet, minnast Lauvik, som er ein ivrig hobbyfotograf.

– Dette er jo fullstendig på amatørnivå, men når ein har vore ute ein tur, er det grådig kjekt å setja seg ned og plukka ut bilde, meiner han.