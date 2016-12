Godt nyttår, gode abonnent!

Året vi er i ferd med å leggja bak oss, vart eit år prega av nye nedbemanningar i fleire bransjar. Spesielt hardt ramma er oljerelatert verksemd, medan det går betre i til dømes havbruksnæringa og detaljhandelen.

Men arbeidsløysa i regionen har auka, og mange har måtta gjera opp status i arbeidslivet og har starta å sjå seg om etter andre måtar å livnæra seg på enn den jobben dei hadde. I mange bransjar må også bedriftene omstilla seg og finna nye måtar å jobba på.

Sjølv om endring kan vera smertefullt, opnar digitaliseringa av samfunnet ei heilt ny verd og gir oss høve til å kommunisera med lesarane våre på nye måtar

Som dei fleste har fått med seg, er også mediebransjen inne i ein omstillingsfase. Sjølv om endring kan vera smertefullt, opnar digitaliseringa av samfunnet ei heilt ny verd og gir oss høve til å kommunisera med lesarane våre på nye måtar. Digital distribusjon er grenselaus, og digital kommunikasjon opnar i tillegg til tekst og foto for levande bilde, lyd, direktesendingar, debattar og interaksjon på ein heilt annan måte enn papiravisa gjer. Når det er sagt, veit vi at det framleis er stas å få bildet sitt i papiravisa, og vi har tru på at papiret kjem til å leva vidare saman med morgonkaffien i lang tid enno.

På forsommaren i år fann vi tida moden for å satsa på digitalabonnement på avisa. Frå vi lanserte reint digitalt abonnement på Vestnytt i juni, har vi hatt ein fantastisk oppgang i talet på abonnentar. No i desember passerte vi 500 digitalabonnentar, og vi kan dermed gleda oss over at det er fleire som abonnerer på Vestnytt no enn på same tid i fjor. Alle journalistar og redaktørar likar å ha mange lesarar, men vi jublar endå meir over dei trufaste og betalande lesarane våre. I starten fekk vi ein og annan protest frå lesarar som hadde vent seg til å få journalistikken gratis, men etterkvart ser vi at stadig fleire synest det er verd pengane å følgja med på kva som skjer i lokalmiljøet vårt.

Det skal løna seg å vera abonnent, og vi er glade for kvar einaste ein av abonnentane våre. Takk for det gamle, og godt nytt år!

