God stemning på gulvet

– Vi har brukt en del tid på å finne ut hvor det kan være lurt å etablere seg. Bildøy ser ut til å være midt i blinken, sier dansegeneral Rino E. Johansen i Gøy På Gulvet.

Fredag og lørdag hadde arrangørene sitt første bobiltreff og dansefest vest for Sotrabrua.

Populært dansetilbud

De populære svenskene i dansebandet Kindbergs og de to glade guttene, Harald Undheim og Øyvind Eikre i Rabalders, stod for musikken både fredag og lørdag kveld.

– Det er kjempefint å være her på Sotra. Vi koser oss. Det føles som om man er en del av handlingen i «Ringenes Herre». Det er fjell overalt, sier Anders Wigelius fra Kindbergs.

– Hva tror dere om danseferdighetene til Sotra-folket?

– Vi får håpe at de er bedre til å danse enn det vi er, sier Joakim «Jocke» Ekelund og ler.

På lørdag ettermiddag stakk også tidligere AristoCats-vokalist Kjell Kallestad fra Fjell innom for å underholde publikum.

Rino E. Johansen eier og driver Gøy På Gulvet-konseptet sammen med samboeren Vibeke Eide. Johansen kommer opprinnelig fra Kråkerøy utenfor Fredrikstad, men paret bor nå på Midttun. Paret er godt fornøyd med publikumsoppslutningen for det aller første arrangementet på Sotra.

– Rundt 150 personer har kjøpt billett på forhånd og vi vet at det kommer minst 30 bobiler, sa Eide til Vestnytt fredag ettermiddag.

Fantastisk fellesskap

En times tid før artistene entret scenen inne i Bildøyhallen stod det nærmere 50 bobiler på grusbanen utenfor hallen. I bilen til Ingunn og Per Pedersen var det upåklagelig stemning. Paret fra Fyllingsdalen hadde besøk av Eva og Svein Birkeland fra Misje og Hilde og Rune Nilsen fra Os.

– Vi er samlet hos Pedersen, for her er det kortest vei til hallen. Vi eier den bilen, sier Rune Nilsen og peker på bobilen som står rett ved siden av.

Lovordene sitter løst denne fredagskvelden. Gjengen skryter av bobilmiljøet.

– Det er et fantastisk fellesskap. Det er noe av det samme som når vi er ute med båten, men med de vær- og vindforholdene vi har på Vestlandet så er det som oftest mer komfortabelt å være i bobil, sier Svein Birkeland.

Mens båtfolket har sin tradisjonelle ankerdram, er det eget uttrykk som beskriver kveldens første glass i bobilen.

– Her heter det klossedram, sier Per Pedersen.

Når bobilen er trygt parkert, og sikkerhetsklossene plassert ved hjulene, kan festen begynne.

Roser arrangøren

Svein Birkeland og kona Eva er de mest rutinerte i gjengen når det kommer til dansetreff.

– Vi reiser mye rundt på dans og har blant annet vært på både countryfestivalen i Seljord og jonsokdans på Løno på Voss. Vi har også danset fra oss på Gol, sier Birkeland.

Arrangørene i Gøy På Gulvet høster mye skryt for dansefesten i Bildøyhallen.

– Det er flott at noen tar ansvar og legger til rette for slike tilstelninger. Det er veldig positivt at de har flyttet arrangementet til Sotra. Vi føler oss velkommen her ute, sier Hilde Nilsen.

Gøy På Gulvet er perfekt for oss som liker å ha det kjekt, danse og bli kjent med nye bobilfolk

Ektemannen slutter seg til rosen.

– Gøy På Gulvet er perfekt for oss som liker å ha det kjekt, danse og bli kjent med nye bobilfolk, sier Rune Nilsen.

Første, men ikke siste gang på Sotra

Gøy På Gulvet-konseptet så dagens lys i 2013.

– Vi er to ildsjeler som brenner for dans og musikk og som arrangerer svingdans for voksne. Målet er å få flest mulig til å gå ut for å danse og kose seg, sier Rino E. Johansen.

Alt arbeid som legges ned i forbindelse med arrangementer er basert på dugnad og en solid egeninnsats fra den danseglade duoen.

– Vi startet opp i Nordhordlandshallen, før vi fikk fast base på Åsatun i Åsane. Nå har vi flyttet ut av byen igjen, sier Vibeke Eide.

Hovedgrunnen til at dansearrangøren har funnet veien til Bildøy, er mulighetene til å gi bobilfolket et bedre tilbud.

– Det er fantastiske parkeringsmuligheter. I tillegg er det gode sanitærforhold med wc og dusj. Et solid kollektivtilbud med hyppige bussavganger til Bergen sentrum er heller ingen ulempe. Dette er første gang vi er på Sotra, men det blir definitivt ikke den siste, forsikrer Johansen.