Siden har det stått på kaien på Spjeld. Men prekestolen er for lengst byttet ut med en bardisk.

Mange passerer nok det hvite huset i sjøkanten på Spjeld uten å legge merke til det der det ligger, delvis skjult av lerketrær.

Vi er heldige som har et grendahus, og det er viktig at vi tar vare på det

– Begge besteforeldrene mine, Laura og Konrad, var med på arbeidet med å sette huset opp igjen her på Spjeld. Så dette huset betyr en del for meg, sier Vibecke Spjeld og kikker opp på de gamle retrolampene med glasskupler oppunder taket. Lyset faller ned på de kraftige tredørene, som er et kirkebygg verdig.

– «Alle» familier på Spjeld hadde en Nils på den tiden. «Nils på haugen» ga bort en åkerlapp hvor huset ble oppført. Hver eneste del var omhyggelig merket slik at det skulle bli enkelt å sette huset opp igjen, forteller Spjeld.

Både lampene og de gamle dørene står igjen når oppussingen er over, det har hun kjempet for.

– Vi ønsker å få frem detaljene i interiøret, det som gir huset et lokalt særpreg, det er noe vi har savnet her, sier Marit Molland, som er innflytter på Spjeld og leder i velforeningen.

– Vi er heldige som har et grendahus, og det er viktig at vi tar vare på det, mener masfjordjenten.

Spann med maling, stiger og stillas står i krokene på det papirdekte gulvet når Vestnytt er på besøk. På veggene er det fifty shades of grey.

– Det var vanskelig å bestemme seg for hvilken gråtone vi skulle velge, forklarer Molland og diskuterer detaljer med Vibecke Spjeld og Jan Ove Andersen, som utgjør styret i Spjeld grendalag sammen med Annette Tøkje, Cecilie Helen Spjeld og Vidar Steffensen.

Det tidligere bedehuset har siden 1995 vært utleid til lukkede lag og er mye brukt. Oppussingen er sårt tiltrengt. Dugnadsånden er derimot ikke den samme som på den tiden huset ble flyttet sjøveien fra Bergen og gjenreist av bygdefolket på Spjeld.

– Det har vært vanskelig å få folk til å stille på dugnad, men det kommer nye muligheter når resten av huset skal pusses opp, sier Annette Tøkje.

Til helgen skal alt være på stell i storsalen, som nå er slått sammen med den mindre salen, når huset etter en måneds oppussing igjen skal fylles med feststemte folk.

– Da jeg var liten, måtte vi gå ut på do. Utedoen lå omtrent her, sier Vibecke Spjeld og peker ut kjøkkenvinduet.

Fra barndommen husker hun spesielt godt juletrefestene i Spjeldhuset. Ifølge en gammel artikkel i BT, var festene populære og kunne samle 300 personer. Det var på den tiden da Gud var midtpunktet for festdeltakerne.

Da Sotrabrua kom i 1971, kom det en strøm av tilflyttere også til Spjeld, og Spjeld vel ble stiftet i 1974. De brukte loftet til ungdomsklubb og ønsket å bruke huset til mer enn basarer og juletrefester. Bedehusfolket ble færre og grendalaget ble større, og det ble naturlig at velforeningen overtok huset.

Vi vil gjerne ha kontakt med folk som kan ha gamle ting fra Knappskog-området som vi kan få lov til å stille ut her

Det knirker i den gamle trappen. Å komme opp på loftet, er som å gå tilbake i tid til forrige gang huset ble pusset opp, i 1995. Da var mørke furuvegger og brystningspanel det hotteste, og TV-en måtte stå i et hjørne for å få plass. Midt på gulvet står et bordtennisbord, og i et hjørne en furusofa med falmet, rødblomstret setetrekk.

– Vi ønsker å pusse opp loftet også, og få i gang en ungdomsklubb her igjen. Men det blir på sikt, sier Jan Ove Andersen.

– Der er den gamle prekestolen, sier Spjeld og ler når hun får øye på det gullmalte korset som kan skimtes i mørket mellom avlagt juletrepynt og nips, dørkarmer og annet i loftsrommet ved siden av.

– Tenk om vi kunne samle gamle gjenstander fra området her og lage et bygdemuseum, sier Andersen med glød i blikket mens han vifter med basar-årer av den riktig gamle sorten.

– Vi vil gjerne ha kontakt med folk som kan ha gamle ting fra Knappskog-området som vi kan få lov til å stille ut her, sier han.

Selv har Andersen en seilskute fra 1960-tallet fra den gamle butikken i Ormevik på Knappskog, som skal få skinne i det nyoppussede grendahuset.