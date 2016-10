Får hjulene til å rulle

– Denne sykkelen hadde ikke bremser. Nå har jeg fikset dem, og giret står for tur, sier en lyslugget mann med svarte fingertupper som på rutinert vis trer girvaierene der de skal.

– Jeg kunne ikke noe om sykler før jeg kom hit, men nå kan jeg jobbe selvstendig og ser med en gang hva som er galt med sykkelen, sier han.

Nytt liv

I det røde huset som egentlig skulle rives til fordel for et nytt konferansehotell med gourmetrestaurant, står Tim Hereid (20) bak en rød sykkel som ble stående ubrukt, til tross for sitt potensial. Før den havnet på det nyåpnede sykkelverkstedet Basecamp RePro. I likhet med sykkelreparatøren.

– Det er veldig givende å ha noe å gå til, å slippe å sitte hjemme uten noe å gjøre. Samtidig er dette en fin mulighet til å vise arbeidsgivere at man gjør noe med egen situasjon, sier Tim Hereid (20).

Den røde sykkelen er snart god som ny og skal selges til noen som kan ha glede av den.

Solskinnshistorien

Etter bare to uker i frivillig jobb på sykkelverkstedet, har innsatsen gitt resultater for 20-åringen. Han har fått jobb på Coop Obs.

– Jeg tror det har vært viktig å vise at jeg har vært aktiv. Jeg har vist at jeg kunne ta en jobb og kan jobbe med ting jeg ikke kan så mye om på forhånd og at jeg er villig til å lære. Jeg hadde med attest herfra på jobbintervju og fikk faktisk jobb, sier Hereid opprømt.

– Han er solskinnshistorien vår, sier veileder Åshild Gavlen, som driver den nye sykkelbutikken og verkstedet i «mini-markedet» på Straume sammen med mekaniker og motivator Raymond Riise.

Det er for slike som Hereid at Basecamp RePro ble til, ungdom mellom 16 og 25 år som ikke har noe å gå til. Her jobber 8 ungdommer, og de har flere på venteliste.

Håper de slutter

Det er trolig den eneste arbeidsplassen hvor arbeidsgiver ansetter folk med et ønske om at de skal slutte.

– Dette passer for de som har droppet ut av skolen og som sliter med å få jobb. De som ikke har noe å gå til kan få rutine i hverdagen og hjelp til å komme seg videre ut i jobb, sier Gavlen.

I utgangspunktet kan hvem som helst i aldersgruppen levere en åpen søknad og få jobb her, men Basecamp samarbeider med Nav, flyktningtjenesten og andre som er i kontakt med ungdom.

– Gjennom Medvandrar-prosjektet har vi møtt mange ungdommer som går ledig lenge, uten å ha noe å gjøre. Ideen om Basecamp RePro har modnet ut fra efaringene vi har gjort, sier daglig leder for Basecamp og intiativtaker Nils-Ivar Honningdal.

– Det er er en fantastisk ide, og det er artig å se utviklingen. De begynner å lære opp hverandre, og det blir spennende å se hvilke muligheter dette åpner for. Fremtidige arbeidsgivere får se at de er til å stole på, mener Torbjørn Fjøren, diakon i Fjell. Han har vært med Basecamp helt siden starten i 2004.

Nytt liv

Et titall sykler står utstilt ved vindusplassen, sykler som i utgangspunktet var vraket.

Robin Kristoffer Nilsen (21) står med hendene inn i en maskin som blåser bort rust fra en sykkelstøtte. Motoren durer.

– Jeg har lært ting jeg ikke kunne, og har fått arbeidserfaring som jeg tar med meg videre i livet. Jeg håper jeg etterhvert får en fast jobb og får jobbe med noe jeg trives med, sier Nilsen (21). Enn så lenge får han bli på sykkelverkstedet på ubegrenset tid.

– De har hatt en kjempeutvikling. De har ikke holdt på med dette før, men tar tingene veldig lett. Jeg prøver å bruke like mye tid på hver enkelt, for det synes jeg de fortjener, sier Raymond Riise, som selv har holdt på med mekanikk siden han var 16 år.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle jobbe med ungdom. Men jeg stortives, det er så kjekt, sier han om den litt utradisjonelle jobben som mekaniker og motivator for ungdommene.

Han har en utfordring til ungdommene når sykkel-VM nærmer seg.

– Basecamp RePro blir et av knutepunktene langs løypen for sykkel-VM som skal gå forbi her. Vi skal lage litt kunst av sykkeldeler som vi skal sveise sammen og plassere på taket - vi får se hvilke ideer ungdommene kommer opp med, sier han med et smil.