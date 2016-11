Eit lite stykke strileidyll

Første del av hausten i år var så vakker og idyllisk at det nesten vart for mykje av det gode. Bildestraumen på Instagram med emneknaggen #vnhaust var så full av solnedgangar og fargesprakande natur at ein kunne fått sjelefred om ein ikkje visste betre.

Innimellom naturbilda, og her har vi sett mange eksepsjonelt gode eksponeringar, har det dukka opp eitt og anna bilde av barn og vaksne. Somme skråblikk på livet og glimt frå kvardag og hobby har vi også fått ta del i.

Tusen, tusen takk til alle som har delt!

Dei fleste bilda kan de framleis sjå her:

Les også Hausten på Instagram Det beste med hausten er at insekta døyr, skriv Anne B. Ragde. Her ser du korleis Vestnytt-lesarane ser på hausten.

Men ta også ein kikk på videoen øverst i artikkelen, som består av eit lite utval av bilda.

No er det på tide å gå over til emneknaggen #vnjul. Vi går trass alt inn i desember månad, noko som betyr at du kan eta klementiner og pepperkaker utan å risikera strenge blikk frå dei som synest jula alltid startar så altfor tidleg.