– Simon inspirerte meg til å laga denne filmen, fortel Tommy Øvretveit når han tar imot Vestnytt heime på Forland.

– Eg filma han før han døydde og fekk han til å fortelja om alt som hende han frå 1942 til 1945, då han sat i Sachenhausen konsentrasjonsleir i Tyskland, fortel Tommy.

Til dagleg jobbar han som kameramann i TV2, men denne filmen lagar han på fritida.

Bygde opp att Telavåg

Tanken bak filmen er å ta vare på historia til Simon og gjera henne tilgjengeleg for ein ny generasjon skuleelevar, for Nordsjøfartmuseet, Dei Kvite Bussane og andre. I oppveksten høyrde Tommy mange av Simon sine historier og vart dermed svært interessert i denne tidsperioden.

Simon Øvretveit døydde på vesle julaftan i 2007, 92 år gammal. Han spelte ei vesentleg rolle i oppbygginga av Telavåg etter krigen og var ein viktig ressurs for Nordsjøfartmuseet. Der fortalde han ofte besøkjande om kva som skjedde med den vesle bygda under krigen. Dei var 66 menn i bygda som vart sende til konsentrasjonsleiren Sachenhausen, berre 33 kom levande attende.

Inspirerande bestefar

– Han var open og glad i å fortelja om det han opplevde i Sachenhausen. Mange som var der, ville ikkje snakka om det i det heile tatt, men for Simon trur eg det var ein slags terapi i å snakka om det, seier Tommy.

Han legg eit stort, grått fotoalbum på bordet og opnar det forsiktig. Det er tydeleg at innhaldet betyr mykje for han.

– Dette fotoalbumet er eigd av familien vår og er vanlegvis på Nordsjøfartmuseet, men eg har fått låna det til filmen eg jobbar med, forklarar han.

Varsamt tar han ut eit gammalt svartkvitt bilete. Innhaldet i albumet vart omhyggeleg sett saman av bestefaren. Her finst både brev, bursdagskort laga i leiren, familiebilete og fengslingsbiletet frå Møllergata 19, som var adressa til Oslo Kretsfengsel.

– Dette biletet vart teke då Simon vart teken frå Telavåg til Oslo av tyskarane. Han vart køyrd i båt frå Telavåg til Bergen, derifrå med tog til Oslo, båt til Danmark og tog til Tyskland og Sachsenhausen, seier Tommy og viser biletet av ein alvorleg 27-årig Simon. Han hadde nettopp blitt brutalt riven bort frå kona si Astrid og sonen Jostein på litt over eitt år. Dei enda opp på Framnes, og det skulle gå tre år før han såg dei att.

Saman med Gerhardsen og Øverland

– Då han vart spurt av tyskarane kva yrke han hadde, svara Simon snikkar sjølv om han var fiskar, for som han sa, «det er jo ikkje direkte løgn, eg gjekk jo på eit ti vekers snikkarkurs på skulen!». Tommy ler og ser på dei gamle bileta.

– Og slik var Simon, han var positiv og følte at han var heldig med jobbane sine i Sachenhausen. Han forklarte at ikkje alle nazistane var vonde og fortalte blant anna om ein gong han og nokre polske medfangar fekk lov av ei av vaktene til å symja i elva Spree midt i Berlin.

Dei var fleire nordmenn saman i leiren som budde i dei såkalla a- og b-fløyane. Tommy fortel at Simon sat saman med både Einar Gerhardsen og Arnulf Øverland i leiren. Arnulf Øverland delte han også køyeseng med.

– Bestefar pleidde spøka og seia at «ingen har nokon gong sett så mykje ned på Øverland som eg», fordi Simon låg i køya over han. Øverland pleidde å sitja på køya si, der han mellom anna skreiv det kjende diktet «Jul i Sachenhausen» på det knallharde dopapiret dei hadde i leiren.

Er på jakt etter fleire bilete

Råopptaka på fleire timar er krydra med liknande personlege betraktningar og historier frå Simon. Det var ei vanskeleg oppgåve å korta materialet ned til skuletimelengde. For å gjera filmen endå meir interessant for yngre sjåarar, treng Tommy fleire bilete som kan illustrera det Simon fortel. Takka vere uvurderleg støtte frå Nordsjømuseet har Tommy tilgang på mange bilete, men han må betala eigarane når han brukar bileta i filmen.

– Budsjettet for filmen er på mellom 50. 000 og 100.000 kroner, men det vert vanskeleg å ferdigstilla filmen i år utan finansiell støtte. Eg vart svært rørt og takknemleg då eg mottok overskotet frå den foreldrestyrte gruppa som drog på klassetur til Tyskland i 2015. Nokre av foreldra hadde høyrt om filmen min og ville hjelpa meg, seier Tommy glad.

Han planlegg å besøka Sachenhausen i år for fjerde gong for å finna fleire passande foto. Men éin ting som definitivt kjem med i filmen, er brevet Simon sende Astrid like før han kom attende til Noreg. Eit brev der det er klart at trass i den fryktelege situasjonen dei var i, klarte dei å halda på kjærleiken og romansen:

«Ja, Astrid, det skal verta moro å ta deg om halsen og kyssa deg på stasjonen i Bergen så alle folk ser på», les Tommy opp frå ei handskriven side med Simon si sirlige handskrift.