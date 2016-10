Sjå på dei gamle familiebileta her. Prøv å finna eit smil. Det finn du ikkje. Sund bygdebok band fem er full av fascinerande, gamle bilete. Og på dei aller fleste er alvoret stort.

Det er fleire årsaker til at folk ikkje smilte. Det kan ha vore vanskeleg å smila når fotoutstyret var slik at det tok opp mot halvtanna minutt å ta biletet.

Nakkestøtte på bileta

- Dei som stilte opp til fotografering, hadde nokre gonger støtte i nakken for å stå stille. Når ein har støtte og dessutan må stå heilt i ro i over eit minutt, er det lett for at ein blir alvorleg, seier Hanne Holm-Johnsen, seniorkurator Hanne Holm-Johnsen ved Preus Museum.

Ho peikar og på at fotografering lenge var noko nytt og uvanleg.

- Når ein vart fotografert for første gong, var det gjerne naturleg at ein såg med alvor på det, seier Holm-Johnsen.

Alvorleg fotosession

Seniorkuratoren viser til at det også handlar om tradisjon. Det legg og kunst- og fotoekspert Jonathan Jones vekt på. Før fotografi vart utbreidd, var det oljemåleri som skulle bevara personar for ettertida. Og på måleri skulle ein ha ei alvorleg mine, smilet til Mona Lisa er faktisk eit oppsiktsvekkjande unntak. Det var såleis naturleg at tradisjonen vart vidareført når fotoapparata kom.

- Men etter kvart endra dette seg. Då Kodak kom med sitt snapshot-kamera, vart det meir spontane bilete og ein byrjar å finna bilete med folk som smiler, seier Holm-Johnsen.

Dermed vart det meir smil på 1900-talet enn i det førre århundret. Aukande velstand og tryggare liv kan og ha medvirka til at folk smilte meir, ifølgje seniorkuratoren.

- I tøffe tider er det vanskeleg å smila, seier Hanne Holm-Johnsen.

Men om alvorsminene skuldast tøffe tider, skuldast dei ikkje mangel på humor.

- Latter og spøkar var ikkje berre vanleg i eldre tid, det var faktisk ein meir framtredande og sentral del av samfunnet enn det er i dag, skriv Jonathan Jones i The Guardian.

I det komande bandet av bygdeboka i Sund finn du mange alvorsprega ansikt. Men i boka er det også bilete frå nyare tider, heilt fram til i år. Dermed finn du også mange smil. No er det nemleg lov å smila på bilete. At det no til dags også er lov å laga trutmunn, er heldigvis ikkje boka prega av.

I bygdeboka er det både folk og bygg og natur frå Spilda, Kåravika, Eide, Tveita, Hammarsland, Dommedal, Litle-Sangolt, Store-Sangolt, Skaga og Skoge. Har du budd nokre år i Sund, skal det mykje til for at du ikkje finn nokre kjente fjes der - enten dei ser alvorlege ut eller smilar.

