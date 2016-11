Da konen døde av kreft, fant Atle styrke på havbunnen

En isende kald vind blåser innover sjøen. Atle Ove Martinussen er på hjemmebane, har fortsatt båt og naust på stedet hvor han vokste opp, og besøker jevnlig moren. Turøy er ofte førstevalget når han skal dykke - eller ta sitt ukentlige isbad.

– Det er alltid en utrolig god følelse å komme hjem til Turøy, sier mannen som flyttet fra øyen da han var 15 år gammel.

– Interessen for sjølivet fikk jeg fra bestefar, som lærte meg alt jeg kan om båter og fiske. Jeg vokste opp med nesen ned i sjøen, og det har fulgt meg i alt jeg har gjort hele livet, forteller han.



Direktøren for Museumssenteret i Hordaland kunngjorde allerede som 12-åring at han ville bli fisker, men moren mente han måtte bruke de gode karakterene sine til noe mer. Dermed ble det hovedfag i historie, med hovedoppgave om båtbygging.

Atle levde et helt normalt liv med hus, kone og barn. Helt til sjokkbeskjeden kom høsten 2002.

– Da skjønte jeg at livet kanskje ikke er helt beint frem og at det som alle tror ikke vil ramme dem, kan skje hvem som helst, forteller han.

Legene fikk bukt med konens brystkreft og hun var friskmeldt noen år, helt til hun begynte å kjenne smerter i en skulder. Under en MR-undersøkelse ble det oppdaget kreft med spredning til skjelettet. På et tidspunkt ble det klart at hun ikke kom til å overleve.

– Vi hadde tidlig fokus på at vi ønsket å leve så godt og normalt som mulig med kreften. Det var kjempetøft, hun hadde masse smerter og mange tanker meldte seg. Hvordan skulle vi fortelle dette til barna? Yngstegutten var bare sju år gammel, forteller Atle. Svarene fant de hos Kreftforeningen.

– Vi fikk en utrolig god støtte, også i årene etter at hun døde fulgte de opp, forteller han.



Styrke til å takle sorgen og motgangen måtte han under vann for å finne.

– Jeg meldte meg på et dykkekurs i 2003 og mens jeg satt nede på havbunnen, 12 meter under vann, kjente jeg på en følelse av å være hjemme. Siden har jeg følt meg full av energi etter hver eneste dykketur. Det er en fantastisk følelse å synke ned i vannet, sier Atle.

Det han så rundt seg ville han dele med andre, og begynte å knipse bilder av livet i dypet.

– En stor del av vår kulturarv er skjult av vann, folk er ikke klar over hvor mange kulturminner som finnes i sjøen, sier han. Fotograferingen er ikke bare kunst, men også dokumentasjon til bokprosjektet «Havet fortel - skattane i havet», som han arbeider med sammen med en arkeolog ved Universitetet i Bergen.

Noen av bildene hans kan du se utstilt i Kreftforeningen sine lokaler i Bergen, hans femte separate fotoutstilling. All inntekt fra utstillingen «Operasjon Løft», som varer frem til lille julaften, går til Kreftforeningens arbeid.

– Pengene er øremerket aktivitetstilbud til kreftrammede familier, gode opplevelser som tar fokus bort fra det vanskelige en liten stund. Sønnen min fikk en uforglemmelig opplevelse da han fikk muligheten til å være pilot for en dag hos Bergen Aero Club. Det var så ubeskrivelig godt å se at han der og da glemte det vonde, forteller Atle, som gjennom denne utstillingen ønsker å gi noe tilbake til Kreftforeningen og gjøre noe for andre i samme situasjon.

Hovedbildet i utstillingen er av en bitteliten, gjennomsiktig, nakensnegl som skal auksjoneres bort.

– Den er et symbol på hvor skjørt og sårbart livet er, sier undervannsfotografen, som ved hjelp av gode fotoferdigheter og teknisk forståelse klarer å få frem skarpe, fargerike foto fra et mørkt havbunnsmiljø hvor lite lys slipper ned.

– Med så mange bedrifter som lever av havet i denne regionen, håper jeg at tekstiltrykket «Shining knight» havner hos en Sotra-bedrift. Men det blir et blikkfang uansett hvor det henger med sine 2 ganger 2,20 meter, mener kunstneren.