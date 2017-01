Borte bra, men heime best?

I 1993 reiste eg til London for å studera. Tre år skulle eg vera borte. Fyrst 23 år seinare kom eg dinglande heim att. Kva kan eg seia? Tida fyk når du har det gøy!

Etter vidaregåande var det berre éin ting som stod i hovudet mitt: London. Eg ville studera journalistikk, og eg ville gjera det i London.

– Me har alltid visst at Sotra er for lite for deg, sa venene mine då eg drog i 93. Og det var vel sant. Eg var meir enn klar nok for ein storby etter to tiår på landsbygda.

London var alt eg håpa på og meir. Ein storby full av alle slags spanande menneske, bygningar og opplevingar. Det var og ei sann fryd å vera norsk i Storbritannia. Der var eg ein minoritet, det var ikkje mange der som hadde sett ein nordmann før.

– Jau, vi er er veldig sjeldne, sa eg stolt.

– Det finst berre fem millionar av oss.

Å snakka norsk i ein by med så mange språk, var også ei ny oppleving for meg. Folk var så imponerte over at eg kunne engelsk, og eg briljerte med å prata med svenskar utan problem. Det gjekk dessutan an å gøyma seg i mengda, noko det var vanskeleg å gjera på Vorland der eg vaks opp.

Eg fekk meg mann, born og eit stort sosialt nettverk. Det var aldri mogleg å kjeda seg.

Sjølv etter 23 år hadde eg ikkje klart å verta lei av London.

Men, eg vart aldri heilt britisk, og det var alltid ei lita stemme heilt bak i hovudet mitt som sa til meg at eg kom til å reisa attende til mitt fødeland. Ein gong.

– Er du galen? spurte mine norske vener i London meg.

– Du kjem aldri til å klara å bu i Noreg etter så lang tid utanlands.

Trass i alle åtvaringar bestemte vi oss brått ein dag for å flytta attende til familien i Noreg. På same vis som å riva av eit plaster, synest vi at det var like greitt å berre hoppa i det.

Gjekk det bra, spør du kanskje? Korleis kjennest det å vera attende i gamlelandet?

Jau, det gjekk overraskande bra. Eg anar framleis ikkje kva "Farmen" er, eg tar meg ofte i å snakka norsk "mixed with" nokre engelske gloser her og der, og eg kjenner nesten ingen igjen i Se og Hør, men spør meg igjen om eit år...