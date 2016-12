Advent. Ei øving i sjølvdisiplin

Bak luke éin i adventskalenderen til tenåringen eg nyleg høyrte om, låg det ein iPhone. Ein iPhone! Kva i hulaste får desse ungane på julaftan? Korleis toppar desse foreldra slike gåver i kalenderen?

Slike historier får meg til å lengta tilbake til adventstida då eg sjølv var barn. Og akkurat det er meir urovekkande enn du kanskje trur.

Foreldra mine fekk meg då dei var unge. Mor mi var berre tjue, noko mange i dag synest er i tidlegaste laget. Ho var i alle fall så ung og såpass

usikker på korleis ein skulle gå fram for å vera ei god mor, at ho tidleg bestemte seg for at ho i alle fall ikkje skulle bli slepphendt og skapa sjølvgode, bortskjemte krapyl som tok det meste for gitt. Eg var førstemann ut og fekk strenge rammer å forhalda meg til. Synest eg sjølv, i alle fall.

Dei første leveåra mine fekk eg fornuftige, små gåver i heimelaga julekalender. Ein stor luksus, men det skjønte eg ikkje då. Eg ville helst hatt sjokoladekalender slik vennene mine fekk, men det kom ikkje på tale. Sjokolade et ein som kjent berre på laurdagar.

Etter nokre år med massivt mas, eg hadde etterkvart fått ein bror som heiv seg med på mi side i diskusjonen, gav mamma etter. På eitt vilkår (og her kjem godbiten): Vi måtte spara sjokoladebitane bak kvar einaste luke fram til julaftan. (Som tidlegare nevnt, ein et ikkje sjokolade kvar dag).

1. desember fekk bror min og eg utdelt kvar vår sjokoladekalender, pluss ein plastboks vi skulle samla sjokoladebitane i.

Bak første luka fann vi ein gris. Kvar vår sjokoladegris. Som lukta aldeles vidunderleg. Aldri før og aldri seinare har noko så billeg og av så dårleg kvalitet framstått som så uimotståeleg. Vanvittig freistande var den vesle biten, så definitivt innafor fysisk rekkevidde, men samtidig moralsk og etisk laaangt utanfor.

Slik sat vi på golvet på rommet vårt, bror min og eg, og kjempa med oss sjølve over kalenderen

Slik sat vi på golvet på rommet vårt, bror min og eg, og kjempa med oss sjølve over kalenderen medan vi snuste på sjokoladegrisen før vi skulle på skulen. Det var like før vi inhalerte heile dyret, men sjølvkontrollen vann. Enn så lenge.

Samanbrotet starta alt på ettermiddagen 2. desember. Bak luka skjulte det seg ein engel. Bror min hadde alt sleika forsiktig på grisen frå dag éin, og plutselig forsvann eine grisefoten heilt. Den som såg skikkelig etter, og det kan eg lova deg at vi gjorde, kunne nok oppdaga nokre små spor etter mjølketenner ved amputasjonspunktet på grisen, men vi hadde lok til plastboksane våre.

Den som såg skikkelig etter, kunne nok oppdaga nokre små spor etter mjølketenner ved amputasjonspunktet på grisen

Vi putta den maltrakterte grisen tilbake i boksen, pressa loket på og lét som ingenting. Neste dag gjekk vengene til engelen same vegen som grisefoten hadde gjort, og når du tenkjer over det: grisen overlevde amputasjonen av foten, han klarar seg sikkert utan snute også?

Slik gjekk nu dagan. Då julaftan kom, låg det 24 skamferte, ugjenkjennelege sjokoladefigurar i kvar av plastboksane, fulle av sikkel, fingeravtrykk og bitemerke. Det finst ikkje den sjokolade i verda som har blitt gjenstand for større lyst og begjær, beundring og analyse (for ikkje å snakka om stikkprøvar) enn kvar av dei bitane.

Då vi vakna julaftan, var vi så oppgira på gåvene under treet at vi ikkje hadde det minste matlyst. Utover dagen dukka jo også den eine godsaken etter den andre opp frå skuffene til mamma, som ville gjera ventetida på julaftan kortare. Først nokre dagar ut i romjula kom vi på plastboksane våre. Stappfulle av god mat, nøtter, snop og klementiner som vi var, såg vi dei 24 skattane våre i eit heilt nytt og forklarande lys. Ingen med vettet i behald ville finna på å eta dei helseskadelege klumpane.

Trur du nokon lærte av at dei miserable restane etter julekalenderen gjekk i bosset ein gong utpå nyåret? Neida. Same prosedyre neste advent. Ein et trass alt ikkje sjokolade kvar dag.