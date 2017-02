Å drikke rar melk i utlandet

Forleden satt jeg i kinosalen. Hadde jeg drukket et glass melk akkurat da, hadde jeg trolig satt det i vrangstrupen. Men selvsagt drikker ingen melk på kino. Ifølge Tine er det heller ingen nordmenn som liker å drikke melk i utlandet.

I den mørke kinosalen fikk vi nemlig se en reklame der en smilende norsk familie spiste utendørs hotellfrokost i et typisk Syden-land. Den vesle sønnen kommer med et stort glass med kald, hvit melk, og tar en slurk.

«Oj, den melken smakte litt rart. Den vil ikke jeg ha noe av» sier norske-pjokken.

«Vi er i utlandet nå, her smaker melken annerledes» bekrefter norske-pappaen.

Den norske mammaen og den norske pappaen ser nervøst bort på Syden-kelneren, og vet ikke helt hvordan de skal angripe situasjonen. Det er jo SÅ uhøflig at vi smaksbortskjemte nordmenn ikke liker melken han serverer oss! Plutselig står minst HUNDRE nordmenn bak den stakkars lille familien på Syden-terrassen. «Det smaker faktisk forskjellig!» sier de hundre, nesten i kor, støttende til den lille neserynkende gutten. Så kommer det fantastiske poenget: At det er SÅ mange nordmenn som ikke gjør noe annet når de er i utlandet enn å lengte hjem til den ordentlige, gode, norske melken.

Jeg har tatt mot til meg, gått inn i en engelsk dagligvarebutikk, og kjøpt en rar, liten plastflaske med skummel, engelsk, utenlandsk melk

Jeg sitter på en fortauskant i en liten by i England, iført sykkelshorts og t-skjorte. Den bagasjekledde sykkelen ligger slengt like i nærheten. Vi har syklet fra en annen liten by, og har lunsjpause blant søte engelske mursteinshus. Den overhjertlige damen på overnattingsstedet vi kom fra, gav oss små pakker med frokostblanding med på turen. Jeg har tatt mot til meg, gått inn i en engelsk dagligvarebutikk, og kjøpt en rar, liten plastflaske med skummel, engelsk, utenlandsk melk.

Da jeg satt i kinosalen og så en selvgod Tine-reklame, husket jeg ennå skammen jeg følte da jeg prøvende og mistenksom tok den første skjeen med frokostblanding og melk der på fortauskanten, og oppdaget at den engelske melken smakte godt. Det var faktisk et sjokk. Den utenlandske melken var ikke rar, vond, uggen – eller hva et eller annet norsk markedsføringsapparat har fått meg til å tro at den skulle være.

Jeg var 33 år og ganske så bereist da jeg oppdaget at det går an å drikke melk i utlandet

Jeg var for øvrig ikke 18 år og ny ute i den store verden. Jeg var 33 år og ganske så bereist da jeg oppdaget at det går an å drikke melk i utlandet. Det flaueste var følelsen av at noen hadde lurt meg til å tenke slik. At jeg tok for gitt at norsk melk er det eneste som duger.

Hvorfor distributører av norsk mat og drikke støtt må fortelle oss at de er bedre enn alle andre, vet jeg ikke. Hvorfor må de rakke ned på andre land for at vi skal skjønne hvor heldige vi er som får spise norsk sjokolade, norsk agurk, norsk kjøtt, og drikke norsk melk?

Jeg trodde Tine som de fleste av oss andre har opplevd litt mer av verden siden min oppvekst, da de tydeligvis fóret oss med det samme budskapet. Verden er ikke full av dårlig, rar mat som ikke kan måle seg med den norske. Verden er full av herlig, rar mat og drikke som noen ganger kan få en norsk turist til å sukke av misunnelse.

Vi trenger ikke flere reklamer som spiller på at verden der ute er rar og farlig og annerledes for Ola Nordmann

Uavhengig av om melk noen steder smaker ulikt den norske: Vi trenger ikke flere reklamer som spiller på at verden der ute er rar og farlig og annerledes for Ola Nordmann. At ingenting er så fint og trygt og bra som her hjemme. At ingen land kan måle seg med Norge. Dette budskapet har vi fortalt hverandre, og andre, mange nok ganger nå. Jeg har reist med nordmenn som elsker å fortelle folk i landet som vi besøker, hvor bra alt er i Norge, hvor bra system vi har, hvor presise bussene er, hvor mye penger vi har vært så flinke til å tjene. Jeg blir like flau da som jeg blir over Tine-reklamen om melken i Syden.

Og nei, Tine. Jeg savner ikke norsk melk når jeg er i utlandet. Jeg er i utlandet fordi jeg innimellom vil oppleve noe annet enn det flotte hjemlandet mitt. Også mat og drikke som jeg ikke får hjemme. Hvisk det gjerne i øret til reklamekonsulentene deres neste gang de skal finne en lur idé til en melkereklame.