– Da jeg hørte av de andre turgåerne at den uoffisielle rekorden opp til Liatårnet på én dag var på ti turer, sa jeg på spøk at jeg skulle gå tolv. Jeg klarte ikke å vri meg unna og bestemte meg for å gjennomføre, forteller Jan-Reidar Nygaard fra Knappen i Øygarden, som torsdag satte ny rekord.

– Ville gi opp

– Det gikk greit i starten, men jeg kjente det virkelig på slutten. Det var nesten så jeg ville gi opp, forteller han om den strabasiøse rekorden som ble feiret med et varmt bad etterpå.

På det tidspunktet drakk jeg 5-6 liter melk daglig, spiste mye chips og snop og var lite i aktivitet

– På den siste turen hadde solen gått ned og det var bekmørkt, kaldt og uggent. Vi hadde en hodelykt på deling som sluknet halvveis på turen ned. Heldigvis kom det en som hadde hodelykt på vei nedover, som gikk sammen med oss, forteller mor Liv-Hanne Skoge. Hun gikk sammen med ham på fire av turene.

For bare to år siden hadde én tur vært utenkelig. Jan-Reidar var 19 år gammel og veide over 140 kilo.

For tung for vekten

– Jeg gikk opp på vekten til min mor, uten at den klarte å veie meg. Vekten gikk bare til 140 kilo. Jeg følte meg ikke så stor og tung, så det var et sjokk og en vekker, forteller den nå så spreke 21-åringen.

– På det tidspunktet drakk jeg 5-6 liter melk daglig, spiste mye chips og snop og var lite i aktivitet. Viljen til å bevege meg var liten, men min mor overtalte meg til å begynne med å gå små turer. Etterhvert begynte jeg å like det, sier øygardingen, som har lovet seg selv å aldri bli overvektig igjen.

– Første gang jeg gikk til Liatårnet, var for ett år siden. Da hadde jeg tatt av 20 kilo. Du kan vel si at jeg har blitt bitt av basillen og føler meg uvel hvis jeg ikke får beveget meg hver dag, sier han og legger til at han setter stor pris på det gode miljøet og de hyggelige menneskene som han møter i løypene til Liatårnet. Trofaste turkamerater er moren og naboen Tommy Romarheim.

Må ha melk

Nå er Jan-Reidar over 50 kilo lettere, og det gamle, usunne livet savner han ikke.

Jeg har også begynt å tenke på at det hadde vært moro å bestige Galdhøpiggen, Glittertind og Trolltunga

– Chips og snop har jeg helt kuttet ut, det byr meg faktisk imot. Jeg byttet ut lyst med mørkt brød og har kuttet ned på mengden middag, sier han. Ellers spiser han vanlig, norsk mat. Men den melkeglade 21-åringen unner seg fortsatt en liter melk om dagen, forteller han.

Minst av alt savner han det usosiale livet som fulgte med overvekten.

– Jeg dekket meg til i store klær og unngikk sosiale situasjoner fordi jeg ikke følte meg bra, sier han.

7-fjellsturen neste

I tillegg til turgåingen løfter han vekter hjemme og vurderer treningssenter. Men turgleden er bare voksende, og neste mål er 7-fjellsturen.

– Jeg har også begynt å tenke på at det hadde vært moro å bestige Galdhøpiggen, Glittertind og Trolltunga, sier sprekingen.