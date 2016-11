– Vi krangler, men slåss ikke

Frank Hammersland (bass og vokal), Viggo Krüger (gitar), Nicolai Hamre (trommer)

Plateutgivelser:

The Doomsville Boys EP (1989)

Pop Trip (1992)

Crash (1993)

Pure (1995)

Surf (1996)

The Very Best Of (samleplate, 2006)

Where the Action Is (2009)

Lost and Found (samleplate, 2009)

Darling Emm, Northern Girl (2012)

Vant Spellemannsprisen 1993 i klassen pop

Kommer med ny plate i mai 2017