– Det verste var tiden etterpå

Jeg husker at vi hadde et blått veggteppe med isbjørner pappa hadde kjøpt på en reise, som vi tok vare på i alle år. Ellers hadde vi ingenting

– Vi skal lage en dokumentarfilm som skal fortelle historien om Telavåg gjennom de som var barn under 2. verdenskrig. Filmen skal sendes på NRK i løpet av våren 2017, forteller Livar Hølland i Sanden Media.

Hevnlystne tyskere

– Basert på det innsamlede materialet skal det også lages en ny museumsfilm, i anledning Nordsjøfartmuseeet sitt 20-årsjubileum i 2018, forteller Jenny Hegvik, leder for museet. Produksjonen har en totalkostnad på rundt en million kroner.

Minda Telle Olsen er blant dem som blir intervjuet i filmen. Hun var bare sju og et halvt år den dagen tyskerne kom til Telavåg i april 1942. Tyskerne hadde fått nyss i at Mindas far og bestefar, Lars og Lauritz, deltok i motstandskampen ved å gjemme unna våpen til hjemmefronten og huse motstandere som var på flukt fra tyskerne. Faren ble tatt til fange og senere henrettet på Trandum.

Blått veggteppe

– Jeg husker at tanten min kom springende og sa at tyskerne var her. Alle løp og gjemte seg og noen kom seg unna i båter. Søskenbarnet mitt ble innhentet av soldatene, forteller Minda Telle Olsen til Vestnytt.

Hun visste ikke da at det i nabohuset nettopp hadde vært en skuddveksling, og at tyskerne var henvlystne fordi Gestaposjefen i Bergen og hans underordnede var blitt drept. Det endte med at hele bygden ble jevnet med jorden, kun Selstøbuene sto igjen.

Også grunnmuren til huset som familien Telle nettopp hadde påbegynt, ble knust av tyskerne.

– Noen hadde klart å få med seg noen kasser med klær, og jeg husker at vi hadde et blått veggteppe med isbjørner pappa hadde kjøpt på en reise, som vi tok vare på i alle år. Ellers hadde vi ingenting da vi kom til Storetveit, forteller hun.

– Jeg var for liten til å forstå alvoret. I starten var det spennende for en sjuåring å sove i en sal på feltsenger med mange andre, sier hun.

Forlatt

Da kvinnene måtte reise til Framnes og kun fikk ta med seg de minste barna, sto Minda igjen sammen med to eldre søsken og så på at moren Anna, som var høygravid med barn nummer seks, dro avgårde med lillebroren og lillesøsteren.

Det sterkeste minnet jeg har fra krigen er da vi ser mamma og får treffe henne igjen

– Vi sto på taket og så etter bussene, og det var grining og skriking. Det var helt grusomt, forteller hun. Tre måneder gikk. Konfirmerte jenter tok seg godt av dem, inntil også resten fikk komme til Framnes. Men ennå en tid gikk før de fikk gjenforenes med moren i nabobygget på grunn av strenge karanteneregler. Mange hadde difteri, deriblant Mindas eldste bror.

– Det sterkeste minnet jeg har fra krigen er da vi ser mamma og får treffe henne igjen, sier hun. Behovet for å være nær moren og hjemmet har preget Minda hele livet, inntil Anna gikk bort i 1998.

– Mannen min måtte enten gå med på å bosette seg i Telavåg eller finne seg en annen kone, forteller hun og ler.

– Aldri redd

Selv ikke da hun ble tatt i rømningsforsøk sammen med en jentegjeng, var hun redd. Ikke før etterpå, når krigen var over, kjente hun på frykten for tyskerne.

Hun følte at bygden bebreidet henne og familien for tragedien. Men vi snakket aldri med henne verken om pappa eller krigen

– På Framnes var tilværelsen forutsigbar, vi visste hva vi hadde å forholde oss til og jeg var aldri redd tyskerne. Vi ble veldig sammensveiset - og vi hadde nok mat. Vi hadde det egentlig godt der, sier hun. 17. mai 1944 står Minda på gulvet i sitt nye hjem på Kausland og kjenner på alt annet enn glede. De får bo på lemmen hos en ungkar, hans søster og hennes familie på Kausland. Kvinnen i huset snakker aldri til dem.

– Det var små rom uten noen verdens ting. Vi hadde ingenting. Jeg husker at vi satt på noen kasser. Vi hadde ikke nok mat. Det var den verste perioden med hele krigen, forteller hun.

– Jeg har veldig respekt for mat, for vi var veldig fattige, legger hun til, mens hun spiser kakerester fra konfirmasjonen til et av barnebarna sine.

I jobb som ti-åring

Selv måtte hun tjene egne penger for å kjøpe kjole og sko til sin konfirmasjon.

– Jeg tjente mine første fem kroner da jeg var ti år ved å sette poteter. Så fant jeg ut at jeg kunne leie ut sengen min, og med mamma sin velsignelse, tjente jeg penger på det også. Jeg har jobbet hele livet, sier hun.

Etter krigen fikk familien mulighet til å gjenoppta husbyggingen på tomten i Telavåg.

– Mamma vegret seg for å flytte tilbake til Telavåg fordi hun følte at bygden bebreidet henne og familien for tragedien. Men vi snakket aldri med henne verken om pappa eller krigen, noe jeg angrer på. Hun må ha hatt det vanskelig, selv om hun aldri en eneste gang klaget over noe, sier Minda.

Hun anser seg selv for å være ganske hardhudet, men mens andre oppsøker krigsmuseer og konsentrasjonsleirer, skygger Minda Telle Olsen banen.

Det blir for tøft.