Starter på Sotrasambandet neste år

Helge André Njåstad (Frp), leder av kommunalkomiteen, reiste til Fjell rådhus på torsdag for å presentere den gledelige nyheten.

Til sammen 200 millioner kroner er satt av til Sotrasambandet i Regjeringens forslag til statsbudsjett i 2017, derav 105 friske millioner. Resten er overført fra i år.

- Nå må vi få dette i gang, sa Njåstad til varaordfører Tom-Georg Indrevik (H) og Anita Garlid Johannesen (Frp).

Når vi nærmer oss sommeren skal folk kunne se at gravemaskinene er i gang

- Regjeringen setter ikke av penger til dette om vi ikke har til hensikt å fullføre jobben. Men det avhenger også av at vi får tillit til det, jeg ville ikke gamblet på et regjeringsskifte, benyttet Njåstad muligheten til å si.

- Dette prioriterer vi fordi vi vet at næringslivet trenger denne broen. Det er åpenbart for alle at det må gjøres noe, la han til.

- Spesielt for industrien på Ågotnes er det viktig å få fortgang i dette, la statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) i samferdselsdepartementet til.

Flytting av høyspentledning

Kjøp av grunn: Cirka 120 millioner kroner



Arkeologiske undersøkelser: 20 millioner kroner



Utarbeide konkurransegrunnlag: Cirka 5 millioner kroner



Forberede flytting av høyspentlinjen: Cirka 60 millioner kroner

Spaden i jorden

Pengene skal gå til forarbeid med flytting av høyspentlinjen, og det er dette arbeidet som starter opp allerede neste år. Fordelingen av de 200 millionene er slik:

- Når vi nærmer oss sommeren skal folk

kunne se at gravemaskinene er i gang, mener Tom-Christer Nilsen.

- Dette er meget gode nyheter, og det samsvarer med de lokale forventningene. Ekstra gledelig er signalene om at denne saken vil kunne bli ferdigbehandlet i Stortinget før valget neste år. Dette er avgjørende for fremdriften, sier Tom-Georg Indrevik.