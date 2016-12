Sotrabrua åpen for fri ferdsel

Vegtrafikksentralen Vest meldte at broen var stengt for store kjøretøy klokken 19 mandag.

Det var politiet som besluttet å stenge. Det er vindkastene og en ugunstig vindretning som er årsaken til forholdsreglene.

Dirigering

– Det er middelvind på 18-19 meter i sekundet, med vindkast på mellom 25 og 29 meter i sekundet. Nå kommer vinden omtrent rett fra nord, altså rett fra siden på broen, sier trafikkoperatør Stian Rosnes i Vegtrafikksentralen Vest til Vestnytt klokken 19.15.

Klokken 19.20 melder politiet at det er kolonnekjøring over broen, og at politiet er på stedet og dirigerer.

Skal minke

– Vi venter ikke store endringer i været de neste timene. Vinden er på det verste nå og tre-fire timer fremover, men i natt er det meldt at vinden vil minke gradvis. I morgen er det meldt lite vind, sier meteorolog Reidun Holmøy i Vêrvarslinga på Vestlandet til Vestnytt klokken 19.30.

Klokka 20 var det fremdeles dirigering på broen, der politiet lar trafikken slippe over i en retning om gangen. Men like etter klokka 21 ble broen åpnet for fri ferdsel.

- Vinden var utrolig ustabil i styrke, fra liten kuling til storm og vel så det. Mens det holdt på ville vi ikke ha for mye trafikk på broen samtidig. Derfor hadde vi vekselkjøring. Men nå er det ikke behov for det, og vinden skal roe seg fra no av ifølge meteorologene. Det sa Morten Kronen, operasjonsleder i Vest politidistrikt, til Vestnytt klokka 21.55.