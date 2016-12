Politiet ba alle om å snu

Ifølgje operasjonssentralen i Vest politidistrikt var det venta å ta tre timar å få fjerna traileren frå brua.

- Politiet har gått rundt til alle bilane her og gjeve melding om at ein må snu og finna på noko anna i nokre timar, fortalde Elisabeth Havås.

Les også Sotrabrua stengt Ein trailer har velta på Sotrabrua. Det kan ta lang tid før brua opnar for trafikk.

Politioverbetjent Per Algrøy ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannskontor frykta at køane vil forplanta seg utover føremiddagen.

- Det er nok fare for det. Samstundes ser det førebels ikkje så gale ut med køar i Straume-området, sa Algrøy til Vestnytt klokka 09.35.

Då var politiet lokalt i ferd med å senda ut ein patrulje for å sjekka ut tilhøva elles på Litlesotra, i tillegg til at politiet sjølvsagt har mannskap på Sotrabrua.

- Me vil vurdera om det er behov for trafikkdirigering andre stader enn på brua og følgjer situasjonen utover føremiddagen, sa Per Algrøy.

Sotrabrua stengte på grunn av ein trailervelt onsdag morgon. Elisabeth Havås var bil nummer seks bak traileren på bergenssida.

- Det har gått greit å snu her, fortalde ho.

Også på Sotra-sida av brua skal bilar vera i ferd med å snu.

– Me har store problem på Sotrabrua. Tilhengaren ligg kilt fast midt på brua. sa Heidi Hauge Rasmussen, trafikkoperatør ved veitrafikksentralen, til BA.

Fjell kommune skreiv klokka 10.30 på sine nettsider at helse- og brannberedskapen er intakt.