Det er bare noen dager igjen til julaften når vi besøker paret på Ågotnes. Mia på halvannet år ler av fryd over de skinnende kulene på juletreet. Helt uvitende om at hun er en gave større enn pappa Bjørn og pappa Dang noen gang trodde de ville få.

Kom ut av skapet

– Det å få barn, krever en helt annen planlegging enn man er vant til. Men det er fantastisk å komme hjem fra jobb og bli møtt av noen som er så glad for å se deg. Og så har det gitt meg noen nye perspektiver på livet, sier Bjørn Tore Wilhelmsen og smiler kjærlig til datteren i blomstret kjole.

Han var grunnlegger av Revisor Vest, hvor han er medeier og daglig leder. Wilhelmsen har sittet i Fjell kommunestyre for Høyre og engasjerte seg tidlig, blant annet som leder for avholdsorganisasjonen Juvente og som tekniker i Radio Sotra. Da Wilhelmsen kom ut av skapet som homofil i midten av 20-årene, hadde han avskrevet tanken på å bli far.

Da jeg valgte å fortelle foreldrene, mine nærmeste og de på jobben at jeg er homofil, hadde jeg grublet lenge over worst case-scenarioer

– På den tiden var jeg mest aktiv i organisasjonslivet og i politikken, noe som kan ha vært en måte å holde tankene opptatt på. Da jeg valgte å fortelle foreldrene, mine nærmeste og de på jobben at jeg er homofil, hadde jeg grublet lenge over worst case-scenarioer, sier 38-åringen, som på et tidspunkt vurderte å «rømme» til Oslo for å studere og jobbe.

Hva om familien ikke ville snakke med ham og vennene villle trekke seg unna? tenkte han. Men bekymringene viste seg å være grunnløse.

– Jeg tenker ikke over det til dagen og har opplevd lite av fordommer mot homofili, bortsett fra en og annen historie eller homovits fra folk som ikke vet at jeg er homofil. Litt humor rundt det tåler jeg, humrer Bjørn Tore.

Kjærlighet ved første blikk

En augustdag i 2007 møtte han mannen i sitt liv hjemme hos venner. Seksan Srirat, Dang som han kalles, var på sitt første Norges-besøk hos en venninne i Drotningsvik som hadde giftet seg med en av Bjørn Tores kamerater.

– Med en gang jeg så ham, visste jeg at det var oss to.

– Kjærlighet ved første blikk?

– Ja, du kan vel si det sånn, sier Bjørn Tore og smiler mot Dang, som flyttet til Norge kort tid etter. Allerede året etter inngikk de partnerskap, som etter lovendringen ble omgjort til ekteskap.

– Det er godt å snakke med hverandre. Han er en god mann, jeg liker humoren og personligheten. Vi liker begge å gjøre andre glade og få folk til å smile, derfor passer vi godt sammen, sier Dang på engelsk. Etter mange år som gartner på Kollsnes uten særlig gode muligheter til å snakke norsk i jobben, er han nå assistent i skole og SFO på Ågotnes og jobber med å lære seg norsk.

– Norge er et godt land for homofile, jeg føler meg akseptert. I hjemlandet mitt, Thailand, er det ikke lov for homofile å gifte seg, sier han.

Tenkte tidlig på barn

40-åringen løfter Mia opp i luften og tøyser med henne til hun ler av begeistring.

Hun visste at jeg ønsket barn, men at min legning gjorde det vanskelig

– Jeg tenkte tidlig på det å få barn, men jeg visste ikke hva Bjørn Tore tenkte om det. Jeg syntes vi burde få barn, spesielt ettersom han er enebarn, forteller Dang.

– Tidligere hadde jeg slått meg til ro med at det ikke var mulig for meg å bli far. Jeg var innstilt på at jeg ikke kan få alt her i livet, selv om det alltid har vært et ønske, sier Bjørn Tore.

De slo fra seg adopsjon på grunn av begrensninger i regelverket i mange land som hindrer homofile i å adoptere. Løsningen ble Dangs kusine, som selv var etablert med familie og som hadde fått de barna hun ville ha.

– Hun visste at jeg ønsket barn, men at min legning gjorde det vanskelig. Da jeg spurte om hun ville bære frem barnet, sa hun ja, forteller Dang.

Begge fedre med under fødselen

– Vi er evig takknemlige overfor henne, sier Bjørn Tore, som er Mias biologiske far. Hun ble tatt med keisersnitt, og begge fedrene var med på fødselen i Thailand. Moren var sammen med dem i to en halv måned, før Mias norske pass endelig kom og de kunne ta henne med seg hjem til Sotra.

Det var ikke helt uproblematisk. Som ventet ble de stoppet i tollen, men Mias mor var med på flyplassen og kunne svare på spørsmål.

– Planen er at Seksan adopterer Mia, noe Seksans kusine har sagt ja til. Da vil det juridisk være vi to som er foreldrene hennes. Dette er en muntlig familieavtale - vi stoler på hverandre og de avtaler som er inngått, sier Bjørn Tore.

Les også: Lesbe med ærlig bok

– Min kusine er glad for at barnet vokser opp i Norge og at jeg og Mia får et godt liv her, at hun får en god utdanning og et godt liv, legger Dang til.

Noen homofile par benytter seg av surrogati for å få barn, men Thailand har de siste årene strammet inn regelverket slik at det ikke lenger er mulig.

Ikke helt A4

– Vi måtte snakke oss gjennom mye på forhånd, særlig avveiningen mellom ønsket om barn og de utfordringen hun kan få ved at vi ikke er helt A4. Vi er forberedt på at det vil komme noen spørsmål når hun blir større, sier Bjørn Tore.

– Vi fikk fantastisk mange gratulasjoner da vi fikk Mia. Mine foreldre var spesielt glade - de hadde nok avskrevet det å bli besteforeldre, legger han til.

At Mia blir enebarn, slik han selv er, skulle Bjørn Tore helst unngått. Men én prinsesse er så uendelig mye bedre enn ingen.