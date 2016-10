Lang kø på riksvegen

- Vi fikk melding fra Vegtrafikksentralen like etter klokken 18 om at det var kø på riksveg 555 mellom Sotrabrua og Straume. Vi har imidlertid ikke fått melding om at det skal ha vært noen hendelser på vegen, sier operasjonsleder Frode Kolltveit ved Vest politidistrikt til Vestnytt klokken 18.45.

Klokken 18.40 viste trafikkameraet på Radio Sotra sine nettsider at bilene gikk i sneglefart fra Drotningsvik og over Sotrabrua.

På Straume gikk trafikken tregt i retning mot Sotrabrua.

Klokken 18.55 ser det ut som at køproblemene har løst seg. Trafikken flyter nå greit i begge retninger både på Sotrabrua og på Straume.