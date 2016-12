– Ikke kjør over broen med henger

Pollitet meldte om hengervelten på Twitter klokken 16.40 fredag. En skaphenger lå veltet i veibanen og sperret begge feltene på Sotrabrua.

Klokken 17.30 flyter trafikken igjen, men det har dannet seg lange køer.

- Patruljen har drøftet førerkortbeslag, men foreløpig er det besluttet at bilføreren beholder førerkortet, sier operasjonsleder Lars Gjeitle i Vest politidistrikt til Vestnytt.

Vegtrafikksentralen holder oversikt over vindstyrken til enhver tid og varsler politiet dersom vinden nærmer seg full storm. Da skal politiet ut og vurdere om det er forsvarlig å kjøre over broen.

- Akkurat nå har vi 25, 5 meter vind, som er full storm i kastene, med en middelverdi på rundt 19 sekundmeter. Det er tilsvarende sterk kuling, som river godt når du kjører over broen, sier trafikkoperatør Ove Amundsen til Vestnytt klokken 17.30.

Velten skjedde i høyre felt i retning Sotra, og kommentarene fra illsinte bilister har haglet i sosiale medier.

Uhellet skjedde kun to dager etter at hele Sotra ble lammet i flere timer som følge av at en lastebiltilhenger veltet på Sotrabrua, til tross for at både meteorologer og politiet frarådet bilister å begi seg ut på broen med tilhengere og skibokser.