Dersom vindskjerminga blir ein realitet, kan ein køyra på brua også når vinden kjem godt over 25 meter i sekundet. Det kan og bli slutt på flygande takboksar og tilhengarar som sleng rundt og sperrar brua.

- Me ser på ei bru i Skottland som har ein ny type vindskjerming, fortel sjefsingeniør Asbjørn Valen i Statens vegvesen.

Takboksane flyg

Dagens bru blir ofte stengt når det bles vind på 25 meter i sekundet eller meir. Full storm på tvers av brua betyr trøbbel, og det hender ofte at brua er stengt på grunn av takboksar, last eller tilhengarar som blir tatt av vinden. Den nye brua, som kjem 400 meter sør for dagens bru, kan også bli risikabel å køyra over når det bles som verst. Difor kan det bli aktuelt med vindskjerming.

- Brua me ser på i Skottland, har lamellar som beskyttar trafikken mot vinden, seier Valen.

Det er ikkje Sotrabrua sjølv som slit i vinden, men trafikantane på brua. Lamellar på nyebrua kan gjera at ho blir køyrbar på tidspunkt der gamlebrua må stengast.

- Førebels har me ikkje tatt stilling til om det blir vindskjerming. Dette vil me sjå nærare på når me går inn på dei tekniske detaljane ved brua, seier sjefsingeniøren.

Han fortel at det ikkje har vorte prøvd omfattande vindskjerming på store bruer i Noreg. Brua dei hentar inspirasjon frå, er den nye Forth road bridge som er under bygging ved Edinburgh.

Om nye Sotrabrua får slike lamellar, kjem an på kor dyrt det blir. Lamellane i seg sjølv treng ikkje bli veldig dyre. Men når vinden vert stoppa, vert kreftene overført til brua. Spørsmålet er difor om brua må byggjast sterkare for å tola dette, og kor mykje det vil kosta.

Tryggare uansett

Statens vegvesen trur det blir mindre vindproblem på nyebrua også om ein må sløyfa vindskjerminga.

- Med fire felt og midtdelar er det mindre risiko for møteulukker om vinden tek tak i ein bil, seier Lilli Mjelde, planansvarleg for Sotrasambandet i vegvesenet.

Fire felt samt vegskuldre med 1,5 meters breidde gjev mindre risiko for at brua blir stengt om det faktisk skjer ei ulukke.

- Det gjev mykje større fleksibilitet ved at ein kan regulera trafikken over i andre køyrefelt dersom til dømes ein tilhengar blir ståande på halv åtte i eitt av felta, seier ho.

Høgare rekkverk minskar og risikoen, på dagens Sotrabru har tilhengarar blitt slengt opp på det låge rekkverket.

- Motorhavari eller kollisjonar vil normalt få større konsekvensar for trafikken i ein tunnel enn på ei bru

- Vår vurdering er at risikoen for at den nye brua blir stengt, er mykje mindre enn på dagens bru, seier Mjelde.

- Betre enn tunnel

Då planlegginga av det nye fastlandssambandet byrja, var undersjøisk tunnel eit aktuelt alternativ til ny bru. Framleis tek mange trafikantar til orde for at tunnel hadde vore betre, fordi ein då unngår at Sotra blir isolert i sterk vind. Vegvesenet meiner risikoen faktisk er mindre med ei bru enn med tunnel.

- Det er ikkje mange timane i året at dagens bru er stengt. Om det skjer motorhavari eller kollisjonar, vil det normalt få større konsekvensar for trafikken i ein tunnel enn på ei bru, påpeikar ho.

Ho viser til at Oslofjordtunnelen var stengt 300 gonger i fjor.

- Det er ofte lastebilar som vert ståande i dei bratte motbakkane i undersjøiske tunnelar, seier Lilli Mjelde.