«Vi er litt wannabe-Bergen»

– Den er vanskelig. Jeg har lyst til å være stril, så jeg prøver å se på meg selv som stril. Men jeg synes Bergen er den fineste byen. Når folk spør hvor jeg kommer fra, sier jeg Sotra - men jeg føler meg som bergenser.

Det beste med å være stril?

– Vi har vår egen øy og regjerer den. Så har vi vår egen talemåte, som jeg liker veldig godt.

Det verste med å være stril?

– Vi er litt wannabe-Bergen og prøver å etterligne Bergen. Men det blir litt kjedelig sammenlignet til Bergen, det er litt lite som skjer.

Hva savner du på Sotra?

– Arrangementer, mer folk og mer som skjer. Det hadde vært gøy å få til her også.

Mats Bogstad Alder: 15 Bor: Straume Går på: Fjell ungdomsskule På fritiden: Fotball og venner Vil bli: Advokat

– Få til Sotrasambandet så fort som mulig! Og mer kultur og arrangementer. Konserter og festivaler hadde vært kjekt.

Hvor er Mats om ti år?

– Da er jeg i gang med å stifte eget advokatfirma med kontor her på Straume. Da ser du meg i dress hver dag, opptatt med å hjelpe folk. Og så er jeg selvsagt rik - og har stort hus ved sjøen.

Hva er det vanskeligste med å være ungdom i dag?

– Det er mye press på skole, på å være flink. Og så er det mye press på at man skal være med på fester. Balansegangen mellom å være flink på skolen og være med på festingen, er vanskelig. Jeg gleder meg til å bli voksen og slippe lekser, da kan jeg kjøre mitt eget løp.

«Det er ikke ofte jeg drar til byen, vi har jo alt her»

– Jeg bor i sentrum på Sotra og kjenner meg nok ikke som stril på samme måte som folk som bor i Sund og Øygarden.

Det beste med å være stril?

– At vi ikke bor så sentralt, men har kort vei til byen likevel. Det er mye koseligere å bo her enn midt i byen.

Det verste med å være stril?

– Jeg finner ikke noe negativt med å være stril.

Hva savner du på Sotra?

– Det er ikke ofte jeg drar til byen, vi har jo alt her! Men jeg savner kanskje at det skjer litt mer. Hvis jeg drar til byen, er det bare for å være der - og så skjer det mye rundt meg. Det gjør det ikke på samme måte her.

Thea Martinussen Alder: 15 Bor: Straume Går på: Fjell ungdomsskule På fritiden: Treningssenter og venner Vil bli: Kirurg

Ditt beste tips til politikerne?

– Jeg bor sentralt, men vet at andre som bor litt lenger ute, er frustrert over busstilbudet.

Hvor er Thea om ti år?

– Da er jeg ute og reiser. Jeg vil studere i utlandet og bli kirurg for å bidra til at andre skal få et bedre liv. Jeg vil jobbe med mennesker, helst i USA.

Hva er det vanskeligste med å være ungdom i dag?

– Man skal prestere i alt: få gode karakterer og samtidig være med på det som skjer. Om du ikke kommer på en fest, har du gått glipp av noe. Jeg jobber hardt med skolearbeidet for å få gode karakterer. Når jeg ser på de som er to-tre år yngre enn meg, så ser jeg at de vokser opp mye raskere enn vi gjorde. De får kjenne på presset enda tidligere.

«Ungdom er for opptatt av å være best»

– Jeg ser på meg selv som noe midt i mellom, fordi jeg bor på Sotra, men ikke snakker striledialekt. Men jeg føler meg ikke helt som bergenser, så jeg er nok mest stril.

Det beste med å være stril?

– Du har litt mer plass og litt mindre folk rundt deg. Som stril er du friere, du kan gå uten å bli forstyrret av alt rundt deg.

Det verste med å være stril?

– At bergenserne blir kjepphøye og snakker ned det å bo på Sotra.

Hva savner du på Sotra?

– Før var det lite å finne på, men nå har vi kino og flere attraksjoner, fotballhall og et godt idrettsanlegg. Vi kan trene og finne på mer enn før.

Jens Eide Alder: 15 Bor: Straume Går på: Fjell ungdomsskule På fritiden: Gitar og fotball Vil bli: Lege

– Vi har stort sett det meste på Sotra, selv om de fra Bergen ikke er enige, men vi har det godt her, og politikerne gjør en god jobb.

Hvor er Jens om ti år?

– Selv om jeg liker meg godt på Sotra, vil jeg flytte til Bergen og gå på skole. Jeg vil utdanne meg til lege, jeg vil kunne hjelpe folk og ha betydning for andre. I tillegg vil jeg ha en sosial jobb. Men først vil jeg dra ut i verden og utforske ulike typer miljøer, jeg vil bort fra de ungdomsmiljøene der folk alltid vil være best.

Hva er det vanskeligste med å være ungdom i dag?

– Ungdom er for opptatt av å se perfekt ut og få best mulig karakterer. Det er mye press. Jeg prøver bevisst å la være å bli helt opphengt i sosiale medier, derfor føler ikke jeg det samme karakterpresset som mange andre gjør.