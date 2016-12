Vannvittig kjip innbruddstyv

Natt til tirsdag brøt noen seg inn i leilighetene i Blommavegen i Fjell.

Skulle overleveres før jul

– Innbruddstyven har satt på vannet i to av leilighetene. Det er gjort skade for store summer, sier etterforskningsleder Sven Erik Midthjell ved lensmannskontoret på Straume.

Det er Blommen AS, som er eid av Eidegruppen AS som står bak boligprosjektet i Blommen, like nord for Fjell gard.

– Planen var at de seks leilighetene i dette bygget skulle overleveres om få dager. Det er litt tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette får for overleveringen av disse leilighetene, sier daglig leder Anders Haga i Eidegruppen AS.

Det var vann på gulvet i én av leilighetene oppe og i én leilighet på bakkeplan

Eierne av de to leilighetene som er vannskadet, må nok uansett belage seg på at det ikke blir julefeiring i ny bolig.

Det var håndverkere på stedet som oppdaget at ikke alt var som det skulle da de kom på jobb tirsdag morgen.

– Det var vann på gulvet i én av leilighetene oppe og i én leilighet på bakkeplan. Jeg vet ikke noe mer om skadeomfanget. Saken er meldt både til politiet og til forsikringsselskapet. Vi må avvente rapporten fra takstmannen, sier Haga som selv var innom Blommen for å se på forholdene tirsdag morgen.

Trist at slikt skjer

Alle rommene i leilighetene var ferdigstilt, men det var neppe så mye å hente for den eller de som tok seg inn i boligene.

– Både kjøkken og bad er på plass, men det er jo ingen løse gjenstander der. Jeg kjenner ikke til at noe skal være stjålet, sier Haga.

Kjøperne av de seks leilighetene er blitt informert om hendelsen.

– De tok det greit, men det er selvfølgelig veldig trist at slikt skjer. Jeg har ingen formening om hvem som kan stå bak innbruddene, sier Anders Haga.