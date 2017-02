«Unødvendig mange legebesøk og mindre engasjerte elever»

Verken Tina Hatlestad (16) fra Lie eller Ole Iben Pettersen Vårdal (18) fra Brattholmen er fornøyd med fraværsgrensen som trådte i kraft i fjor.

– Mindre engasjement

Hatlestad går første året på service og samferdsel, mens Vårdal går siste året på studiespesialiserende fag på Sotra vidaregåande skule på Bildøy.

Les også Stor nedgang i elevfråværet på Sotra På Sotra vidaregåande skule er nedgangen i fråværet på over 30 prosent.

– Det er både logisk og bra at fraværet går ned. Jeg reagerer imidlertid på måten dette blir gjort på. Det blir snakket så varmt om ansvar for egen læring, men med fraværsgrensen føler jeg at skolen ikke har tillit til elevene. Jeg opplever ofte at det er noen som er på skolen selv om de egentlig burde vært hjemme, sier Vårdal. Han mener dette fører til at flere elever er mindre engasjert i timene enn før.

Legebesøk koster

– For min del handler det også om økonomi. Jeg er ofte syk, og de nye reglene gjør at jeg må gå oftere til legen enn før. Det er ikke noe kjekt å bruke masse penger på legebesøk, sier Hatlestad.

Med fraværsgrensen føler jeg at skolen ikke har tillit til elevene

16-åringen sier hun har følt seg presset til å gå på skolen selv om hun har vært syk.

– Da de nye fraværsreglene ble lansert, tenkte jeg at det ikke kom til å bli noe problem. Erfaringene fra høsten viser dessverre at det er verre enn jeg hadde trodd, sier Hatlestad.

Har mange fag

– Hvis man sammenligner fraværsreglene for videregående skole med reglene som gjelder for egenmeldinger i arbeidslivet, er det vel ikke så ille å måtte forholde seg til en regel om maks ti prosent udokumentert fravær?

– I arbeidslivet har man kun ett «fag». På skolen har elevene gjerne ti-tolv ulike fag. Jeg har for eksempel dobbeltime i gym hver fredag morgen. Hvis jeg er syk uten å gå til legen én fredag og forsover meg en annen fredag, vil jeg få mer enn ti prosent fravær i det faget. Da ryker standpunktkarakteren i gym, sier Vårdal og legger til:

– Jeg hadde håpet at det kom til å være slik at man kunne møte opp på skolen, for så å få lærernes velsignelse til å gå hjem hvis man faktisk er syk. Så viste det seg at fraværet må dokumenteres av en lege. Lærerne burde ha anledning til å gi godkjent fravær, mener elevrådslederen.