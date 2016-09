Tyver på ferde på Ågotnes

– Det er meldt om tyveri fra to hus på forskjellig adresse i Sjømyra, sier operasjonsleder Kjersti Eidsnes i Vest politidistrikt til Vestnytt.

Les også Stjal fra bil mens 6-åring sov i baksetet Kvinnen lot sønnen sove i bilen i innkjørselen til søsteren, mens hun gikk inn for å hente en nøkkel. Da slo tyven til.

Politiet ble varslet klokken 19.25 torsdag kveld.

– Fra et av husene skal det være stjålet et bankkort fra en veske på et soverom. Fra et annet hus er det stjålet et par solbriller, sier Eidsnes.

Politiet var i 21-tiden torsdag kveld på Ågotnes og avhørte vitner og andre.

De leter etter en mann i 30-årene med kort, blondt hår. Mannen skal være kledd i en blå overdel/skjorte.

– Noen har observert denne mannen og han er foreløpig mistenkt, sier operasjonslederen.

Folk som kan ha relevante opplysninger bes om å kontakte politiet.