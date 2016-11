Tussi (12) fanger sin egen fisk

Mens andre katter fanger mus og fugler, foretrekker strilepusen Tussi å fange sin egen fisk.

Hun er en ekte kystkatt

– Det har hendt to ganger tidligere at vi har kommet inn på kjøkkenet og funnet smålyr på gulvet. Denne gangen så vi det med egne øyne mens vi hadde gjester her, Tussi kom inn gjennom katteluken med en sprell levende fisk i munnen som hun slapp ned på gulvet, forteller Kirsti Johanne Back.

Lyr på 15 cm

Hun driver spiseriet og bakeriet Urtemakeriet på eget gårdstun på Algrøy, hvor det bor tre katter. Selv om det er brød det går i på kafeen, er alle tre kattene godt vant med fisk på menyen, forteller matmor.

– Jeg pleier å koke fisk til de, men nå er det en stund siden sist, sier Back.

Den 12 år gamle hunnkatten valgte å ta saken i egne hender torsdag morgen.

– Hun var kjempestolt, gikk i åtte-tall rundt på gulvet, humrer Back.

Tidligere har det vært smålyr, men denne gangen var det en lyr på 15 centimeter.

– Katter er dyktige jegere, så dette er ikke overraskende. De er gode til å fiske, men det er ikke helt vanlig for en huskatt å fange fisk, sier Monica Dahlback, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

– Sprek katt

Hun er likevel imponert over at en katt som er såpass opp i årene klarer å fange fisk.

– Det er et godt tegn på at katten har det bra og er i god form, sier hun.

– Vi må ikke glemme at katter er rovdyr og vil fortsette å jakte helt til de ikke klarer det lenger, det er et overlevelsesinstinkt, legger hun til.

Back på sin side har endelig fått en forklaring på hvorfor katten til stadighet er søkkvåt på magen og på beina.

– Det samler seg masse småfisk under lyset nede ved kaien, men om hun griper fiskene med klørne eller om hun på et vis klarer å dytte dem opp på land med potene er ikke godt å si. Hun er i allefall en ekte kystkatt, sier Kirsti Johanne Back.

