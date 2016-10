På Ågotnes for fire år siden hadde man fulle ordrebøker og brakkerigger for å huse alle de ekstra ansatte som måtte på plass i de travleste periodene.

Usikre på antallet

Så begynte den store nedturen. Fire år senere har minst tusen arbeidsplasser forsvunnet i oljenæringen på Ågotnes, ifølge administrerende direktør ved CCB Kurt Andreassen.

– Det kan nok være snakk om 1200 også, vi har ingen sikre tall. For fire år siden ringte vi rundt til alle de tre hundre bedriftene her, noe som var litt av en jobb. Da var det 4000 arbeidsplasser på Ågotnes. Nå er minst tusen av dem borte, sier Andreassen

Hovedtillitsvalgt Elna Nybakk hos CCB tipper at minst 1200 arbeidsplasser har forduftet på Ågotnes.

– Før var det et virvar her på basen. Vi kunne ikke skaffe nok folk til jobbene. Nå ser vi en bil i ny og ne ute på plassen. Det er en litt dyster situasjon, karakteriserer hun.

Tror det vil stabilisere seg

Ifølge Dagens Næringsliv har opp mot 40.000 mennesker i oljenæringen i Norge mistet jobben de siste årene. Aksjemegler Truls Oma Erichsrud i DNB Markets har utarbeidet tallene og sier til avisen at han ikke tror bunnen er nådd.

– Vi må nok belage oss på at dette kan vedvare en stund fremover. Restruktureringer og konkurser har bare begynt, dette kommer vi til å se mye mer av, sier han til DN.

Vi jobber med å tiltrekke oss bedrifter som driver med vedlikehold

Kurt Andreassen på sin side tror bunnen er nådd på Ågotnes og at situasjonen vil stabilisere seg fremover.

– Vi kommer oss nok ikke opp igjen til 2012-nivået. Jeg har tro på at vi fremover vil ligge på rundt 3000 arbeidsplasser her, kanskje vi kan få en liten økning fra i dag, sier han.

Ruster seg for fremtiden

Hovedgrunnen til Andreassen sin optimisme er at det har vært stopp i vedlikeholdet i næringen en god stund nå.

– Oljebransjen har kuttet i nye investeringer, men de har samtidig også stanset opp vedlikeholdet på plattformene og annet materiell de har i drift. Det kan de ikke holde frem med. Det betyr at det fremover nødvendigvis vil komme flere vedlikeholdsjobber, mener han.

Jeg tror kanskje det er noen flere arbeidsplasser her da enn nå

Direktøren forteller at CCB også jobber kontinuerlig med å ruste seg for fremtiden og for å skape nye arbeidsplasser. De har kjøpt opp selskaper og også startet opp nye selskaper, som fremover vil dreie CCB sin hovedaktivitet over fra forsyning til vedlikehold.

– Vi jobber med å tiltrekke oss bedrifter som driver med vedlikehold, av rigger, men også av skip. Alt dette er prosesser som tar lang tid. Vi synes ikke det går fort nok, men vi er optimister og har tro på at det vil gi resultater, sier Andreassen.

Nye næringer

– Hvis du ser tre år frem i tid, hvordan tror du situasjonen da er på Ågotnes?

– Jeg tror kanskje det er noen flere arbeidsplasser her da enn nå, men økningen blir neppe stor. Vi driver mer med vedlikehold av rigger og skip og mindre med forsyning. Litt mer havneaktivitet blir det også, og kanskje flere oppdrag inn mot den maritime industrien. I tillegg vil det kanskje ha dukket opp muligheter og næringer vi i dag ikke ser for oss, sier Kurt Andreassen.