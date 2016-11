– Bidraget frå Trond Mohn er vesentleg.

Det seier Dan Christensen, dagleg leiar i Sotra Sportsklubb. Idrettslaget planlegg å byggja ein turnhall på Straume, og med lovnaden frå Trond Mohn, reknar Dan Christensen med å få finansieringa i boks.

– Om alt no går som det skal, håpar me på byggjestart neste år og at hallen står ferdig hausten 2018, seier han.

Spelemidlar

Turnhallen er rekna å kosta nærare 50 millionar kroner. Sotra SK reknar med å få rundt 10 millionar kroner i spelemidlar, pengar som ikkje kjem før om nokre år. Idrettslaget ventar på spelemidlar frå tidlegare utbyggingar av mellom anna fotballhall og og baner, og vil bruka delar av desse på den nye turnhallen. Sotra SK vil og låna ein del pengar for å få hallen på plass.

– Me har ikkje lagt opp til at Fjell kommune må inn med pengar, seier Christensen.

Det er i samarbeid med Sotra Turn at Sotra SK no skal byggja turnhall. Sotra Turn har lenge halde til på Ågotnes, men har den siste tida flytta mykje aktivitet til Straume idrettspark der Sotra SK held til i ein stor fleirbrukshall. Men det er tungvindt å ha turn i lokale ein deler med andre, av di det er mykje apparat og utstyr som då må ryddast vekk og hentast fram. Med eigen turnhall blir alt mykje enklare.

Basistrening

– Hallen er primært til turn, men vil og kunna brukast av andre idrettsutøvarar, seier Sotra SK-leiaren.

Han peikar på at fotballspelarar, handballspelarar og andre treng basistrening.

– Då får ein styrka muskulaturen og minska risikoen for skader. Turnhallen gjev oss betre høve til slik trening, seier Christensen.

Hallen på 1500 kvadratmeter blir av typen som er kjent som «turnkasse», ein hall med fast utstyr til turn. Plasseringa er førebels ikkje spikra, men ei av fotballbanene som ligg inntil Sotra arena er aktuell plassering.

– Utforminga vil me finna ut av i dialog med idrettsrådet og Fjell kommune, seier Christensen.

Giftarmål

Sotra SK og Sotra Turn samarbeider om hallen. No snakkar og dei to idrettslaga om å slå seg saman. 29. november blir det arrangert informasjonmøte for alle medlemmene i Sotra Turn, og i starten av desember blir det møte for medlemmer i begge klubbane. Målet er at årsmøtene i klubbane i 2017 skal vedta samanslåing.

Dersom dei to klubbane slår seg saman, vil det omfatta over 3000 medlemmer.