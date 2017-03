Trafikkulukke på Tjeldstø

Det var like før klokka 18 tysdag kveld at 110-sentralen til brannvernet melde om trafikkulukka like ved rundkøyringa på fylkesveg 561 på Tjeldstø i Øygarden.

Klokka 18.05 melder politiet sin operasjonssentral at det er ein personbil som har kjørt i ein midtrabattt. Bilen står ikkje slik at han hindrar trafikken. Ifølgje politiet er det store materielle skader.

Uhellet medførte at det vart liggjande bildelar og oljesøl rundt bilen.

Klokka 18.30 melder politiet at ein person klagar over smerter i ein fot, medan ein annan er uskadd.

Ifølgje 110-sentralen vart bilen fjerna klokka 18.50, men det stod då framleis att litt oppryddingsarbeid.