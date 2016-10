To av de skadde er skoleelever

Det bekrefter Ola Anders Skauby, pressekontakt i Statoil.

Les også Fem Sture-ansatte forgiftet Fem menn i alderen 17 - 50 år er sent til Haukeland Universitetssjukehus etter å ha pustet inn farlig gass mens de arbeidet på taket av en tank ved Stureterminalen i Øygarden.

– De var utplassert hos oss for å få innsikt i driften ved et stort anlegg som dette, sier Skauby til Vestnytt.

Statoil kan fortsatt ikke si noe nærmere om detaljene rundt arbeidsulykken, der fem ansatte ble eksponert for den farlige gassen hydrogensulfid under vedlikeholdsarbeid på taket av en tank på Stureterminalen onsdag ettermiddag. Fem menn i alderen 17 - 50 år ble sendt til Haukeland universitetssykehus etter å ha pustet inn den farlige gassen.

Uvisst skadeomfang

To av dem skal ifølge BT ha mistet bevisstheten og ikke klart å komme seg ned fra tanken på egenhånd. Politi, brannvesen og Luftambulanse var involvert.

– Vi har i kveld hatt fokus på de involverte og deres pårørende, for å sikre at de blir tatt hånd om på best mulig måte. Og de som har vært på jobb vil få tilbud om oppfølging, sier han.

Området hvor gasslekkasjen oppstod ble umiddelbart sperret av. Politiet meldte fra om at lekkasjen var stanset samtidig som de la ut melding om ulykken på Twitter, klokken 16.44.

– Vi har gjort målinger for å fastslå at det ikke er noen fare for ytterligere spredning av gassen. Området vil fortsatt være avsperret frem til politiet, petroleumstilsynet og Statoil selv har gjort nødvendige undersøkelser, sier Skauby.

Etterforskes

Politiet har opprettet sak og lokalt politi vil etterforske saken.

– Har det vært svikt i rutinene?

– Dette er forhold vi ikke kjenner i dag. Det er noe av det som undersøkelsene fremover vil avdekke. Generelt så kan jeg si at det i forkant av alt arbeid blir gjort en risikovurdering. Vi ser på denne ulykken med største alvor, sier Skauby.

Statoil mobiliserte beredskapsorganisasjonen både ved Sture og i Stavanger da ulykken ble kjent.